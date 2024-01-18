Путешествие по Европе от 11 евро: популярный лоукостер распродает билеты из приграничных аэропортов

18 января 2024, 11:09
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Источник:

kosht.media

Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила быструю распродажу билетов на европейские направления. Многие рейсы доступны из приграничных с Украиной аэропортов.

Стоимость перелета стартует от 11 евро. Распродажа акционных билетов от Wizz Air продлится до конца суток 18 января. Куда можно улететь из удобных для украинцев аэропортов — узнаете дальше.

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Детали акционных маршрутов

Акция венгерского лоукостера распространяется на множество маршрутов. Рейсы со скидкой доступны в период с 1 апреля по 30 июня. В стоимость билета уже входит одна позиция ручной клади, максимальные размеры которой 40x30x20 сантиметров. За каждую единицу зарегистрированного багажа и дополнительный чемодан нужно будет доплатить.

Украинцев могут заинтересовать рейсы из соседних аэропортов Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Удобные и доступные маршруты для пассажиров из Украины:

  • Варшава – Осло – от 11 евро;
  • Катовице – Дортмунд – от 14 евро;
  • Люблин – Лондон – от 14 евро;
  • Краков – Бирмингем – от 14 евро;
  • Жешув – Рим – от 30 евро;
  • Сучава – Милан – от 17 евро;
  • Бухарест – Венеция – от 16 евро;
  • Клуж – Нюрнберг – от 17 евро;
  • Яссы – Берлин – от 21 евро;
  • Братислава – Скопье – от 15 евро;
  • Кошице – Лондон – от 20 евро;
  • Дебрецен – Ларнака – от 20 евро;
  • Будапешт – Подгорица – от 15 евро.

Последние новости Wizz Air:

  • Венгерская авиакомпания запустила новую услугу для пассажиров страхование багажа. Тем, чьи чемоданы потеряются во время перелета, обещают компенсацию до 600 евро, если багаж задержится на 96 часов и больше. Такое страхование стоит 2,5 евро за каждый перелет.
  • Wizz Air случайно отменила все рейсы из аэропорта Кишинева. Авиакомпания объяснила ошибку техническим сбоем. Билеты из Кишинева некоторое время забронировать было невозможно. Все рейсы были обозначены "отмененными". Впоследствии ошибку устранили и все рейсы Wizz Air возобновили.
  • Бюджетный венгерский перевозчик запускает 4 новых рейса. Лоукостер расширяет свои авиамаршруты и открывает новые перелеты из Австрии и ОАЭ. Подробнее о свежих направлениях можно узнать по ссылке.
Автор: Яна Лепка