Расчетная валюта – улыбка: в Варшаве открыли еще один бесплатный магазин для украинцев

Жители Польши активно волонтерят и делают немало важных вещей, направленных на помощь украинцам в эти трудные времена. Среди прочего в Варшаве работают бесплатные магазины для беженцев из Украины.

А теперь в польской столице появился еще один пункт выдачи необходимых вещей для нуждающихся.

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Как работают Freeshopy в Польше

Бесплатные магазины Freeshop Latawiec в основном ориентированы на граждан Украины, прибывших в Польшу из-за войны. На входе работники как раз проверяют документы, подтверждающие пересечение украинско-польской границы после 24 февраля.

В Freeshop пускают одновременно только по 10 беженцев, и каждому из них выделяют по 20 минут на обслуживание. Такой формат помогает принять за день больше украинцев.

В бесплатных пунктах раздают одежду, предметы гигиены и первую необходимость. Кроме этого, в Freeshop можно даже перекусить.



Новый Freeshop Latawiec в Варшаве / Фото instagram

Где находится новый Freeshop Latawiec в Варшаве

В столице Польши волонтеры открыли еще один пункт помощи украинцам – Freeshop Latawiec.



Работает он с понедельника по субботу (с 11:00 до 19:00), а найти магазин можно по адресу: аллея Армии Людовой, 12 (al. Armii Ludowej, 12).

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