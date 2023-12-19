Ценностей на 2 миллиона евро: работники аэропорта обворовывали чемоданы пассажиров

Работников аэропорта Тенерифе арестовали после пропажи вещей пассажиров на сумму 2 миллиона евро. Их подозревают в массовых кражах из багажа.

Роскошные часы, мобильные телефоны, украшения и наличные были среди тех предметов, которые пропали из зарегистрированного багажа пассажиров. Впоследствии украденные вещи изъяли у группы работников аэропорта Тенерифе на Канарских островах. У них же обнаружили около 13 000 евро наличными.

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Преступная схема в популярном аэропорту

Полиция предъявила обвинение 14 работникам. По этому же делу в качестве свидетелей или соучастников проходят еще 20 сотрудников аэропорта Тенерифе.

Этот аэропорт обслуживает около 11 миллионов пассажиров ежегодно. Большинство из них – богатые европейские туристы, которые ищут приятный отдых на Канарских островах. Поэтому в их чемоданах есть немало ценных предметов, которые и заинтересовали грабителей.

Ценные находки

Расследование началось после того момента, когда количество жалоб пассажиров на пропажу из багажа резко возросло. Преступление совершали прямо в багажном отсеке самолета. Там воры силой открывали чемоданы, забирали ценные вещи и снова закрывали их, чтобы не вызывать подозрений.

Правоохранители арестовали воров и изъяли: 29 роскошных часов, 120 ювелирных изделий, 22 мобильных телефона и другие электронные устройства. Подозреваемые продавали товары в интернете или в местных магазинах.

Вещи пассажиров нашли у работников аэропорта / Фото Angela Symons (AP)

Как защитить багаж от воров

Один из самых простых способов – держать свою сумку возле себя. Для этого нужно выбрать ручную кладь вместо зарегистрированного багажа. Или, как вариант, переложить все ценное с большого чемодана в маленький, который будет рядом с вами.

Также есть специальные замки, не позволяющие ворам открыть сумку. Можно заранее купить один из таких.

Прежде чем регистрировать багаж, обязательно сфотографируйте вещи в своем чемодане. Это может вам понадобиться, чтобы предоставить доказательства страховой компании.