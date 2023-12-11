Работник аэропорта оставил грубое послание на чемодане и потерял работу: что он написал

Сотрудник аэропорта написал агрессивное сообщение на багаже пассажира Ryanair. За такое непристойное поведение его уволили.

Пассажир рейса зарегистрировался всего за 90 минут до посадки в самолет. Это разозлило работника Ryanair и он решил сделать замечание клиенту прямо на его чемодане. Что же он написал?

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За проделку поплатился работой

Работник аэропорта был уволен после того, как пассажир рейса Ryanair заметил неприличное сообщение на своем багаже.

Марио Лукас вернулся на Кипр рейсом из Великобритании. По личным причинам мужчина зарегистрировался довольно поздно, всего за 90 минут до посадки в самолет. Именно это разозлило работника аэропорта, оставившего оскорбительную надпись на чемодане Марио Лукаса.

Он обычной ручкой и в непристойной формулировке написал следующее: "‎…, прекрати зарегистрироваться так поздно". Вместо первого слова, очевидно, оскорбительное обращение.

Грубое послание на чемодане / Фото The Sun

Пассажир был в шоке, когда увидел свои вещи на багажном конвейере.

Когда мы прилетели на Кипр, мы пошли получать багаж. Моя жена Серена сразу заметила эту надпись,

– вспоминает раздраженный мужчина.

Его больше всего возмутило, что именно этот чемодан супруги купили для своего 7-летнего сына.

Мужчина немедленно обратился к стойке Ryanair за объяснениями. Представители ирландской авиакомпании заверили, что такое поведение их сотрудника неприемлемо. Лоукостер пообещал, что вопрос не останется без внимания руководства и грубого работника накажут.

Так и случилось. Виновника этого инцидента вскоре уволили. Авиакомпания извинилась перед пассажирами и предложила им компенсировать стоимость испорченного чемодана.

Какие авиакомпании перевозят багаж хуже всего

Некоторые перевозчики не всегда ответственно относятся к обслуживанию багажа. Пассажиры часто жалуются на плохое отношение к чемоданам: их могут повредить или даже потерять. На некоторые авиакомпании клиенты жалуются чаще, чем на другие.

Лидеры антирейтинга: Ryanair, EasyJet и British Airways – именно они среди всех авиакомпаний собрали наибольшее количество жалоб. Полный список можно посмотреть по этой ссылке.