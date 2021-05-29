Работал в Шанхае и вернулся в Украину: история киевского сомелье

Иван Омельченко работал сомелье в шанхайском заведении RAC Bar. Парень решил вернуться на родину и продолжить строить карьеру здесь. Сейчас он работает в компании-импортере натурального вина Sabotage Wine и делится своим опытом.

Иван Омельченко отмечает, что планировал возвращение в Украину всегда. Но, по его планам, это должно было произойти в другое время.

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О причинах возвращения

Возвращение на родину должно было состояться чуть позже. У Ивана оставался еще год по контракту в Шанхае. Изменилось то, что он увидел вакансию в новом проекты по его специальности. И это его вдохновило.

Мне понравились эти люди. Меня зажгли этим проектом. Очень понравилась идея стать одним из пионеров нового движения (натурального вина) в Украине. Я работал с этой категорией в Китае, но в пределах одного учреждения. В Украине это стало возможно в большем масштабе,

– рассказывает Иван Омельченко.

Парень говорит, что имел высокие ожидания – и все они оправдались. Добавляет, что в Украине все в порядке со сферой гостеприимства, даже если сравнивать с Шанхаем. Разве что культура потребления вина требовала более активного развития, но это процесс, который продолжается. Между тем, Иван удивляется, как в столь непростые времена люди не останавливаются и продолжают открывать заведения. И речь идет не только о столице, но и о других крупных городах Украины.

По поводу кризиса бизнеса из-за пандемии, Иван Омельченко считает, что немасмаркетинговое заведение должно иметь определенный процент постоянных гостей. Например, заведение, где он работал в Шанхае, заручилось поддержкой многих людей, которые приходили каждую неделю и этим помогали в непростые времена.

В итоге сомелье добавил, что решение вернуться на родину не совсем вызвано патриотизмом, потому что, на его убеждению, Украину можно любить и живя за границей, и таких примеров достаточно много. В Украине его прежде всего держит хорошая работа. Это для Ивана Омельченко главное.

Иван Омельченко работал сомелье в Шанхае / Фото Unsplash