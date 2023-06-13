В Польше нехватка рабочей силы: какие специалисты наиболее нужны

В маленькой строительной компании Шимона Яневского в Польше работало 10 украинцев, но началась война и все изменилось.

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У меня больше нет ни одного украинского работника. Они были опорой моей компании,

– говорит мужчина.

Рабочие его компании уехали в Украину в январе 2022 года, чтобы увидеться со своими семьями. Через месяц Россия ворвалась в их страну, и они больше не вернулись. Яневский – далеко не единственный польский предприниматель, потерявший украинских работников из-за войны.

Работодатели сообщают, что некоторые отрасли рискуют потерять рабочую силу. Больше всего пострадал польский строительный сектор.

По официальным данным, более 300 000 украинцев имели вид на жительство в Польше до полномасштабной войны, хотя реальным количеством украинцев, которые тогда жили в Польше, считается примерно 1,5 миллиона.

Самая большая нехватка рабочей силы в строительном секторе / Фото UnSplash

Дефицит рабочей силы усугубляется – не единственная проблема. К этому прилагаются и другие серьезные проблемы, вызванные войной: резкий рост цен на материалы, топливо, цемент, дефицит других основных продуктов из-за разрыва цепей снабжения.

Какие рабочие профессии наиболее нужны в Польше

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Польше составляет 3490 злотых брутто (29665 гривен). Если говорить о нетто, то это минимум 2 709,48 злотых (23 030 гривен). С июля 2023 года "минималка" в Польше должна вырасти еще раз. Тогда будет составлять 2783,86 злотых нетто.

Вот некоторые рабочие профессии, наиболее пользующиеся спросом в Польше:

электрик: зарплата может колебаться от 3000 до 7000 злотых в месяц;

зарплата может колебаться от 3000 до 7000 злотых в месяц; слесарь: от 2800 до 6000 злотых;

от 2800 до 6000 злотых; каменщик: от 2700 до 5700 злотых;

от 2700 до 5700 злотых; столяр: от 2700 до 5000 злотых;

от 2700 до 5000 злотых; сварщик: от 2800 до 6200 злотых;

от 2800 до 6200 злотых; механик: 2 800 до 6 800 злотых;

2 800 до 6 800 злотых; водитель грузовика: от 2 900 до 5 800 злотых;

от 2 900 до 5 800 злотых; сантехник: от 2800 до 6000 злотых;

от 2800 до 6000 злотых; краситель: от 2800 до 5300 злотых.

Отметим, это усредненные зарплаты, обычно можно получить "на руки" после всех налогов. Заработная плата может отличаться в зависимости от региона Польши, опыта работника, условий и часов труда и его навыков.