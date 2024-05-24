Польша переживает колоссальный кадровый голод: в каких сферах открыли больше всего вакансий

Кадровый голод в Польше весной 2024 года существенно усилился. Закрыть некоторые вакансии не удастся в течение длительного времени. Не мотивируют даже повышение зарплат.

В первом квартале 2024 года зарплаты в Польше выросли примерно на 14,4%. Средняя сейчас составляет около 8 147 злотых (более 80 тысяч гривен).

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Между тем во время сезонных работ можно зарабатывать даже до 9 тысяч злотых (более 90 тысяч гривен). В то же время найти людей стало очень трудно. Ранее львиную долю сезонных работ в Польше выполняли украинцы. Однако по состоянию на 2024 год они едут в другие страны ЕС, ища для себя лучшие условия труда. В частности, говорится о Германии и Нидерландах.

Отмечают, что сезонная работа подойдет людям, которые привыкли физически работать. Чаще всего на эти вакансии подают свои кандидатуры люди, которые живут в сельской местности, потому что они имеют больший опыт работы с землей и выращиванием овощей и фруктов.

Также найти сезонные работы можно в таких сферах:

строительной;

логистической;

производственной;

автомобильной;

услуг.

Однако люди не торопятся откликаться на вакансии. В Польше начался настоящий кадровый голод. В общем говорится о почти 30 профессиях.

Украинцы активно открывают бизнес в Польше

Украинцы активно интегрируются в польскую жизнь и открывают на территории страны свои бизнесы. Статистика показывает, что сейчас чаще всего говорится о сферах, которые требуют немного затрат на приобретение основных средств. Львиная доля бизнесов – в онлайн торговле. Украинцам удается вести свой бизнес очень успешно. Чаще всего на работу они принимают земляков.