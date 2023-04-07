Куда идти работать в Испании: лучшие работодатели страны в 2023 году
Источник:Great Place To Work
Испания заслуживает внимания, если вы ищете работу за границей. Сегодня рассмотрим, какие рабочие места страны оказались в топе в 2023 году.
Портал Great Place to Work опубликовал список самых привлекательных рабочих мест в Испании. Эти компании дают возможности для карьерного роста, предлагают финансовую устойчивость и достойные условия труда.
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Лучшие работодатели Испании 2023
Компании со штатом более 1000 человек:
- Lilly SA (фармацевтика);
- DHL (международные перевозки);
- Reale Seguros Generales (страховая компания).
Компании, где работают от 501 до 1000 человек:
- Salesforce (информационные технологии);
- Admiral Seguros (страховая компания);
- Grupo DKV Seguros (страховая компания).
Лучшие рабочие места в компаниях, где от 251 до 500 сотрудников:
- Cisco (телекоммуникации);
- Stryker (медицинское оборудование);
- Ingram Micro (информационные технологии).
Лучшие компании со штатом от 101 до 250 человек:
- Software DELSOL (компания-разработчик программного обеспечения для управления);
- Civica Software (информационные технологии);
- SIDN Digital Thinking (консультант по цифровому бизнесу).
Лучшие рабочие места, где сотрудники от 50 до 100 человек:
- Theramex Healthcare Spain (фармацевтика);
- Incentro (технологии);
- Novaluz Energía (энергия).
Испания – это прекрасное место не только для отдыха, но и для тех, кто ищет работу. Вакансии доступны в различных отраслях, включая туризм, финансы, технологии и многое другое. Любой кандидат может найти работу, отвечающую его потребностям и желаниям.