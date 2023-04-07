Куда идти работать в Испании: лучшие работодатели страны в 2023 году

7 апреля 2023, 12:22
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Источник:

Great Place To Work

Испания заслуживает внимания, если вы ищете работу за границей. Сегодня рассмотрим, какие рабочие места страны оказались в топе в 2023 году.

Портал Great Place to Work опубликовал список самых привлекательных рабочих мест в Испании. Эти компании дают возможности для карьерного роста, предлагают финансовую устойчивость и достойные условия труда.

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Лучшие работодатели Испании 2023

Компании со штатом более 1000 человек:

  • Lilly SA (фармацевтика);
  • DHL (международные перевозки);
  • Reale Seguros Generales (страховая компания).

Компании, где работают от 501 до 1000 человек:

  • Salesforce (информационные технологии);
  • Admiral Seguros (страховая компания);
  • Grupo DKV Seguros (страховая компания).

Лучшие рабочие места в компаниях, где от 251 до 500 сотрудников:

  • Cisco (телекоммуникации);
  • Stryker (медицинское оборудование);
  • Ingram Micro (информационные технологии).

Лучшие компании со штатом от 101 до 250 человек:

  • Software DELSOL (компания-разработчик программного обеспечения для управления);
  • Civica Software (информационные технологии);
  • SIDN Digital Thinking (консультант по цифровому бизнесу).

Лучшие рабочие места, где сотрудники от 50 до 100 человек:

  • Theramex Healthcare Spain (фармацевтика);
  • Incentro (технологии);
  • Novaluz Energía (энергия).

Испания – это прекрасное место не только для отдыха, но и для тех, кто ищет работу. Вакансии доступны в различных отраслях, включая туризм, финансы, технологии и многое другое. Любой кандидат может найти работу, отвечающую его потребностям и желаниям.

Автор: Назарій Сорока