В стране ЕС украинцам не выплачивают зарплату: как беженцы защищают свои права

Украинские беженцы пожаловались на невыплату зарплаты в Швеции. Они отмечают, что иностранным работникам систематически недоплачивают.

Украинские беженцы подняли проблему невыплаты обещанных зарплат на встрече профсоюзов в Стокгольме. Они заявили, что работодатели часто недоплачивают украинским работникам в разных сферах.

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Украинцев обманули работодатели в Швеции

На прошлой неделе более 100 иностранных работников шведских компаний собрались на профсоюзную встречу. Около трети участников были украинцами. Они обсудили нарушение условий оплаты труда и трудовую эксплуатацию.

Светлана Потинг, одна из украинок, приехала в Швецию со своим сыном после начала войны в Украине. Дома женщина работала юристом, а в Швеции нашла работу в страховой компании. Светлана проработала в Швеции несколько месяцев, но ее босс не выплатила работнице полную зарплату. Теперь женщина переживает, что средства она не получит.

Очень тяжело, когда хочешь заработать на жизнь, а тебя откровенно обманывают. Каждый месяц жду зарплату, но должной суммы не получаю. Я здесь сама с сыном, мне нужны деньги, чтобы купить еду и заплатить за аренду. У меня нет поддержки,

– рассказала украинка.

Многие из тех, кто приходит на профсоюзные встречи являются строителями и уборщиками, работающими на шведские компании. Чаще всего они нуждаются в помощи, потому что их эксплуатируют работодатели. Большинство из них жалуются, что не получают обещанных окладов.

Еще одна украинка Нина Кричун работала в нескольких клининговых компаниях в Швеции. Она пожаловалась, что далеко не все работодатели выплачивали ей полную зарплату.

Когда видишь эту несправедливость, Швеция уже не выглядит столь привлекательной,

– призналась женщина.

Проблема касается не только украинцев, мигранты из других стран также сообщают, что им не платят за часы, отработанные в Швеции.

Украинские беженцы в Швеции просят власти страны изменить одно важное правило. Они хотят получать номер социального страхования наравне со шведами. Это должно существенно помочь украинцам обустроиться в Швеции.

Не выплачивают зарплату за границей: что делать

Раньше мы писали, как действовать, если не выплачивают зарплату в Польше. Важнейший момент состоит в том, чтобы не соглашаться на нелегальную работу. Ведь тогда украинцам очень сложно юридически доказать свои права.

Трудовой договор следует заключать в письменной форме. Все пункты должны четко регламентировать права и обязанности, как работника, так и работодателя. Внимательно прочтите все пункты. Обратите особое внимание на оплату сверхурочного труда.

Если работодатель не выплачивает заработанные средства, следует обращаться в Государственную инспекцию труда в Польше или в суд.