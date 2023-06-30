Сколько денег украинцы присылают из Польши домой: свежее исследование

Более половины украинцев в Польше присылают деньги своим родным в Украину. Эксперты узнали, о каких ежемесячных суммах идет речь.

Исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" провела миграционная платформа EWL. Установили, что более половины украинцев в Польше – 56% – помогают своим родным в Украине и присылают деньги, пишет 24 канал.

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В среднем речь идет о сумме около 771 злотого в месяц. Эксперты считают, что украинцы смогли успешно выйти на польский рынок труда. И беженцы, и трудовые мигранты нашли источник дохода, позволяющий им зарабатывать и отправлять средства в Украину.

Работники, приехавшие в Польшу еще до вторжения РФ, присылают домой около 899 злотых в месяц. В случае беженцев эта сумма меньше – ежемесячно около 578 злотых.

По данным этого исследования:

56% украинцев в Польше отправляют деньги в Украину;

38% украинцев не присылают средства домой;

6% респондентов получают деньги из Украины.

Большую часть средств украинские беженцы в Польше тратят на содержание своих семей. Особенно если они приехали вместе с детьми.

Причины возвращения

Ранее эксперты узнали о причинах, которые могут мотивировать украинцев вернуться домой из Польши Среди основных факторов – цивилизационный выбор государства. 57% указали ожидаемое членство Украины в ЕС. И еще 47% – в НАТО.

Еще одним немаловажным фактором является экономическая ситуация. 54% ответили, что их мотивирует вернуться повышение зарплаты и улучшения условий труда.

57% опрошенных украинцев готовы вернуться ради воссоединения с оставшейся в Украине семьей.