Зависит от квалификации и знания языка: какие зарплаты у украинских беженцев в Польше

Большинство украинских беженцев, переехавших в Польшу, нашли работу. Часто переселенцы работают на более низких должностях и с худшими зарплатами, чем у них были в Украине.

Свежее исследование по зарплатам украинцев в Польше опубликовал аналитический центр международного агентства Gremi Personal. Половина украинцев сообщили о достаточно низких зарплатах в Польше. Сколько именно зарабатывают беженцы из Украины, далее в материале.

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Доходы украинцев в Польше

Половина украинских беженцев в Польше получают низкую зарплату. В 2023 году переселенцам из Украины в Польше платили в среднем по 3 000 – 4 000 злотых (28 000 – 38 000 гривен). Однако многие украинские работники сообщили, что зарабатывали менее 3 000 злотых.

Чаще всего на низкие зарплаты жаловались именно военные беженцы (49%), а не трудовые мигранты (21%). О такой статистике в своем отчете сообщил Национальный банк Польши после того, как опросил 3 658 украинцев.

Средняя заработная плата мигрантов, приехавших в Польшу до полномасштабного вторжения, выросла на 38% в период с 2019 по 2022 год. А за последний период между 2022 и 2023 годами – на 6%. Средняя чистая заработная плата украинцев составляет около 33 000 гривен.

До февраля 2022 года трудоустроенными в Польше были 94% украинских мигрантов, а уже во время войны – только 64% украинцев. Это объясняется тем, что в страну приехали женщины с маленькими детьми, которые часто не могут выйти на работу.

С одной стороны, это может быть связано с большим спросом на рабочие места в профессиях, выполняемых мужчинами, с другой – женщины-беженцы чаще занимаются уходом за детьми,

– объяснила такие показатели директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Украинкам с детьми в Польше сложнее выйти на работу / Фото Shutterstock

Какой уровень образования у украинских работников

В период до полномасштабной войны большинство мигрантов работали в Польше на квалифицированных должностях: сварщиками, токарями и электриками. А вот прибывшие после февраля 2022 года беженцы были заняты на простых работах, не требующих специальных навыков.

Дополнительно аналитики опросили украинцев об их уровне образования:

36% – имеют среднее техническое образование;

26% – полное среднее образование;

18% – высшее образование;

8% – базовое среднее;

6% – незаконченное высшее образование;

3% – имеют научную степень;

1,5% – высшее техническое и незаконченное среднее образование.

Заработная плата украинских беженцев в Польше в основном зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике и редко связана с образованием, полученным в Украине, независимо от уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы достаточно владеют польским языком, то они могут конкурировать с поляками за вакантные места,

– добавила Анна Джоболда.

Напомним, с 2024 года в Польше в очередной раз выросла минимальная зарплата. Как изменились заработки украинцев и какой наименьший оклад предлагает Польша – читайте в этом материале.