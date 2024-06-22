Зарплата – более 5 миллионов: на райском европейском острове предлагают работу мечты

Для медиков, которые сейчас находятся в поиске работы, открыли вакансию мечты. Ищут врача общей практики для островов Скилли (Великобритания).

Стоит заметить, что острова Скилли называют Карибами Великобритании. Именно там – самые чистые на территории страны пляжи. Вода там – кристально-чистая, пляжи – белоснежные, пейзажи – фантастически красивые.

Обратите внимание Абсолютный шок: популярный курорт открыл ряд курьезных вакансий для туристов

Кроме того, на территории островов Скилли – самые высокие температурные показатели по всей Великобритании. Там можно отдыхать как минимум с конца мая до сентября. Поэтому в свободное время врач сможет наслаждаться жизнью на райских островах.

Какие бонусы предоставляет вакансия

Человек, который займет должность, будет работать в новейшем медицинском центре. Он расположен на вершине скалы и из окон открывается фантастический вид на океан. В команде медицинского учреждения – штатный терапевт, врач-психиатр и медсестры. Если же врачу придется выехать по вызову, его будет обслуживать специальный лодочник.

Ожидается, что нового специалиста или специалистку удастся найти уже в течение ближайших недель.



Передвигаться по островам можно на лодках / Unsplash

Среди бонусов работы: