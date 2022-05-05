Работа в Литве: сколько беженцев уже трудоустроилось и какую зарплату получают украинцы
Источник:LRT
Более 50 тысяч граждан Украины выехали в Литву в поисках убежища из-за российско-украинской войны. Вместе с тем, значительной части беженцев уже удалось найти работу. Подробнее о тамошнем рынке труда – читайте дальше.
По данным министерства социальной защиты и труда Литвы, в страну прибыло 28 тысяч украинцев трудоспособного возраста, а из них более 7,6 тысяч уже ушли на работу.
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То есть каждому третьему беженцу удалось успешно трудоустроиться. Кроме того, еще почти 9 тысяч граждан Украины зарегистрированы в литовской Службе занятости, которые продолжают искать работу.
Работающие украинцы уже заплатили нашей стране более 3 миллионов евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости,
– сказала министр Моника Навицкене.
На какую работу идут украинские беженцы в Литве и какую зарплату получают
В основном граждан Украины берут на вакансии, требующие средней квалификации. На высококвалифицированной работе занят почти каждый десятый.
А оплата труда колеблется от 600 до 2000 евро. Средний показатель по доходам украинцев в Литве – 900 евро.
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