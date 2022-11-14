У польских Lidl вырастут зарплаты: сколько будут зарабатывать работники сети в 2023 году

Lidl Polska хочет повысить зарплаты своим работникам магазинов и складов. В следующем году компания выделит на эти цели более 230 миллионов злотых.

Так, с января будущего года возрастут доходы работников магазинов и складов сети Lidl Polska. Кроме того, в компании планируют создать еще около 1400 новых рабочих мест.

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Повышение в Lidl: на сколько вырастет зарплата

Работники магазинов Lidl в Польше в начале своей карьеры будут зарабатывать от 4200 до 5150 злотых брутто. После двух лет стажа они могут рассчитывать на зарплату брутто до 5600 злотых.

После повышения зарплаты работники складов Lidl будут получать от 4800 до 5250 злотых брутто. С опытом доход вырастет до более чем 6000 злотых брутто.

Кроме того, перед Рождеством каждый работник Lidl Polska получит дополнительно 1000 злотых (в виде купонов на покупку в приложении Lidl Plus).

В настоящее время команда Lidl насчитывает более 27 тысяч работников, работающих в примерно 12 000 магазинов в 31 стране. В Польше насчитывается около 850 супермаркетов сети.