Мало рабочих рук: еще одна страна ЕС нуждается в работниках в разгар туристического сезона

В Хорватии – острый дефицит рабочей силы. Особенно сильно страна ощутила эту проблему, когда наступил туристический сезон и критически не хватает персонала.

После присоединения к Шенгенской зоне Хорватию накрыла туристическая волна. Путешественников в Сплите и Дубровнике в этом году так много, что власти вынуждены даже вводить ограничения и штрафы. Но еще большая проблема – в стране критически не хватает персонала, чтобы обслуживать всех этих туристов.

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Хорватия ждет миллионы путешественников летом

Страна считается одним из самых красивых мест для отдыха в Европе. На сферу туризма приходится около 20% экономики Хорватии. Но на самых популярных курортах не хватает рабочей силы. Страна пытается восполнить этот пробел и активно нанимает работников индустрии гостеприимства.

Сама Хорватия не может обеспечить достаточно рабочей силы, чтобы сохранить туризм как основную отрасль, и находится в ситуации, когда явно нужен приезд работников из-за границы. Нет никаких признаков того, что эта тенденция изменится,

– отметил глава Центрального банка страны Борис Вуйчич.

Какие вакансии самые популярные в Хорватии

Ожидается, что в 2023 году доля иностранных работников в стране превысит 10%. Дефицит кадров сейчас ощущается примерно в 40 профессиях. Это задело не только туристическую отрасль. Нужны также строители, учителя, медсестры, водители грузовиков и IТ-специалисты. Но больше всего предложений о работе все же остается в сфере гостеприимства: официанты, повара, горничные и работники гостиниц со знанием иностранных языков.

Популярность Хорватии

Туристический бум в Хорватии начался после присоединения к Шенгенской зоне и перехода на единую валюту. Это значительно упростило бюрократическую процедуру при пересечении границы со странами ЕС. И теперь 95% туристов прибывают в Хорватию на своих автомобилях.

Представьте, сейчас на каждого местного жителя Дубровника приходится 36 туристов. Курортные локации страны настолько многолюдны, что властям Хорватии пришлось ввести строгие правила для некультурных гостей страны. За нарушение можно получить штраф до 4000 евро. За что могут оштрафовать туристов в Хорватии – узнаете в материале.