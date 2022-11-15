Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме

Вот уже почти 9 месяцев, как украинцы стали активнее искать работу в разных странах Европы. Между тем, беженцев из Украины поддерживают в трудоустройстве за рубежом в рамках проекта "EU Talent Pool – Pilot".

Так, граждане Украины, находящиеся с 24 февраля 2022 года на территории ЕС, могут размещать свое резюме в Европейской службе занятости – EURES. Рассказываем, кто может подать свое CV и как это сделать правильно.

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Как принять участие в проекте "EU Talent Pool – Pilot"

Создать аккаунт EU Login (доступен также в приложении Google Play Market/App Store);

Настроить в аккаунте на EU Login двухэтапную проверку;

Зарегистрироваться как лицо, которое ищет работу в EURES с помощью аккаунта на EU Login;

Добавить свое резюме в профиль на EURES.

Регистрация для украинцев доступна на английском и польском языках.

Кто может принять участие в инициативе

Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022;

Лица без гражданства или граждане третьих стран с международным статусом до 24 февраля, после начала полномасштабной войны оказались за пределами Украины.

Зарегистрированным пользователям станут доступны более 3 миллионов вакансий от 4000 работодателей по всей Европе.