Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме
15 ноября 2022 , 09:23Читати новину українською
Источник:EURES
Вот уже почти 9 месяцев, как украинцы стали активнее искать работу в разных странах Европы. Между тем, беженцев из Украины поддерживают в трудоустройстве за рубежом в рамках проекта "EU Talent Pool – Pilot".
Так, граждане Украины, находящиеся с 24 февраля 2022 года на территории ЕС, могут размещать свое резюме в Европейской службе занятости – EURES. Рассказываем, кто может подать свое CV и как это сделать правильно.
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Как принять участие в проекте "EU Talent Pool – Pilot"
- Создать аккаунт EU Login (доступен также в приложении Google Play Market/App Store);
- Настроить в аккаунте на EU Login двухэтапную проверку;
- Зарегистрироваться как лицо, которое ищет работу в EURES с помощью аккаунта на EU Login;
- Добавить свое резюме в профиль на EURES.
Регистрация для украинцев доступна на английском и польском языках.
Кто может принять участие в инициативе
- Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022;
- Лица без гражданства или граждане третьих стран с международным статусом до 24 февраля, после начала полномасштабной войны оказались за пределами Украины.
Зарегистрированным пользователям станут доступны более 3 миллионов вакансий от 4000 работодателей по всей Европе.