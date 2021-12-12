Работа для семейных пар в Польше: чего ожидать украинским супругам

Многие украинцы предпочитают работать за границей не сами, а со своим партнером или партнершей. Отсутствие разлуки с родными помогает легче приспособиться к новым условиям. Многие работодатели понимают эту тенденцию, потому на рынке труда появляется все больше предложений для пар.

Большинство вакансий для пар предполагают физический труд. Чаще всего предлагаются варианты, связанные с сортировкой и комплектацией.

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Какие существуют предложения работы за границей для пар

Украинским парам легче всего найти работу на пищевых предприятиях, производствах деталей, оборудования и упаковки. Например, предлагают сортировать продукцию на складах, собирать и упаковывать растения или работать на птицефабриках.

В большинстве случаев в Польше ждут украинцев до 40 лет и с рабочими визами. Наличие только биометрических паспортов удовлетворяет немногих.

Продолжительность рабочей недели составляет пять – шесть дней, а трудовых часов – от 8 до 12. За ночные смены и сверхурочные работы работодатели, как правило, доплачивают. Все эти нюансы обсуждаются до или в процессе составления трудового договора.

Часто работодатели предоставляют бесплатное жилье. В основном работники проживают в хостелах или коттеджах. Семейным парам выделяется отдельная комната, чтобы они могли жить вместе. Если за проживание нужно платить, то сумма оплаты может составлять 300 – 400 злотых с одного человека.

За час каждый супруг в соседней стране можно заработать 11 – 18 злотых. За тяжелые условия труда можно получать 14 – 17 злотых в час. К таким условиям могут относиться, например, склады с низкой температурой или труд с опасными для здоровья веществами.

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