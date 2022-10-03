Польша отменит для россиян упрощенный доступ к рынку труда
Источник:Business Insider
После объявленной частичной мобилизации в России среди россиян резко возрос интерес к работе в Польше. Тем временем польские власти планируют закрыть для граждан РФ возможность трудоустройства на упрощенных условиях.
Соответствующее постановление Польша намерена принять в октябре. Об этом заявили в Министерстве семьи и социальной политики.
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Что известно об упрощенном доступе к польскому рынку труда
В настоящее время упрощенная процедура трудоустройства иностранцев в Польше действует для граждан Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и России. По состоянию на июнь текущего года количество российских трудовых мигрантов, трудоустроившихся в Польше на основании заявления о поручении работы, составило около 13 тысяч человек.
Так, граждане этих стран могут работать в Польше на основании декларации о поручении выполнения работы иностранцу, поданной работодателем в бюро по трудоустройству. Это позволяет мигрантам работать 6 месяцев в течение следующих 12 месяцев без официального разрешения на работу.
Однако такие условия труда в Польше могут перестать действовать для россиян уже в октябре этого года.
Военные действия России в Украине увеличивают опасения по поводу возможной российской гибридной атаки на территорию Польши. Министерство внутренних дел и администрации издало распоряжение об ограничении пересечения границ государства граждан России. Поэтому также необходимо отменить упрощенный доступ россиян к польскому рынку труда,
– говорится в обосновании проекта постановления.