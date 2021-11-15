Работа в Чехии для украинцев: каких специалистов ищут и сколько готовы платить

Чехия остается одним из популярнейших направлений для украинских мигрантов. Иностранцам в стране предлагают в среднем 67,5 тысячи гривен.

Востребованными в Чехии традиционно продолжают быть работники отраслей производства и сельского хозяйства. Однако в последнее время не меньший спрос существует на специалистов из сферы информационных технологий. Спрос на строителей, работников из сферы гостеприимства и научных сотрудников снижается. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Детальнее о перспективах работы в Чехии

Больше всего в стране платят IT-специалистам (31% вакансий). Второе место в этом контексте занимают эксперты по продажам (19% вакансий). А замыкают тройку лидеров работники категории "Производство и сельское хозяйство" (15% вакансий).

Так, ИТ-работник в Чехии может зарабатывать от 100 тысяч гривен. Такие же заработки обещают финансистам, однако вакансий для работников этой профессии очень мало. Доходы опытных специалистов по продажам тоже могут приближаться к этой сумме.

Строители, трактористы, разнорабочие могут получать около 45 тысяч гривен.

До 50 тысяч гривен в Чехии готовы платить поварам, официантам, администраторам СПА-салонов и салонов красоты, тренерам спортивных клубов.

Чешские работодатели обещают соблюдение трудового договора, спецодежду и проживание за счет компании.

Обратите внимание! В связи с пандемией COVID-19 трудовые мигранты должны иметь при себе сертификат, подтверждающий полную вакцинацию.