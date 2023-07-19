Отчет Европейского управления труда (EURES) охватил 2022 год и показал, какие специалисты нужны в Европе более всего.
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Кадровый кризис в Европе
В странах ЕС, особенно в Германии, не хватает рабочих рук. Потому государства вынуждены привлекать трудовых мигрантов, чтобы заполнить открытые вакансии. Этот процесс имеет важное значение для экономики Евросоюза.
Ситуация с нехваткой квалифицированных кадров заставила ряд стран разработать стратегию трудоустройства, чтобы привлечь молодых специалистов из стран вне ЕС. Для этого в Германии, например, сделали проще получение рабочей визы и упростили процесс трудоустройства.
Даже Европейская комиссия в своей рекомендации предлагает всячески содействовать целевой трудовой миграции в тех секторах, где работников не хватает.
В отчете EURES был опубликован список наиболее востребованных профессий Евросоюза. Некоторые из них дефицитны одновременно в 16 странах, как каменщики и столяры. Квалифицированные иностранцы с опытом работы в этих отраслях имеют высокие шансы получить рабочую визу в Европу.
Самые нужные профессии в ЕС:
- Каменщики;
- Плотники и столяры;
- Водители грузовиков;
- Операторы металлообрабатывающих станков;
- Медсестры;
- Сантехники;
- Электрики;
- Сварщики;
- Бетоноукладчики;
- Мастера по листовому металлу;
- Укладчики плитки;
- Разработчики программного обеспечения;
- Повара;
- Строители;
- Электрослесари;
- Программисты приложений;
- Врачи общего профиля;
- Водители автобуса и трамвая;
- Слесари и механики автотранспорта;
- Врачи узкого профиля.
Также эксперты EURES исследовали и те области, в которых есть переизбыток специалистов. Это:
- Графические дизайнеры;
- Административные работники;
- Журналисты;
- Дизайнеры интерьеров и декораторы;
- Продавцы.
Этим специалистам будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, поскольку таких кадров хватает у большинства государств-членов.