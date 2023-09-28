Выйти за рамки: необычные экскурсии в Европе, которые вас точно удивят

Туристам, которые часто бывают в Европе, уже начинают надоедать обычные экскурсии по городу. Конечно, история и культура региона – это очень познавательно, но путешественники все чаще охотятся за эмоциями.

В Европе можно насладиться не только культурным отдыхом и архитектурой. Позвольте европейским городам удивить вас. Какие 3 локации стоит посетить тем, кто ищет новые впечатления и приключения – дальше в материале.

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Фестиваль гигантского омлета

Приготовление "Омлета дружбы" – это многолетняя французская традиция. Она берет начало еще со времен Наполеона. А последние 50 лет фестиваль гигантского омлета регулярно проводят в городе Бессьер на юге Франции.

Согласно легенде, Наполеон был со своей армией на юге Франции и они решили заночевать близ Бессьера. Вечером его угостили омлетом от местного повара. Наполеон был настолько поражен его вкусом, что к утру приказал жителям города собрать все яйца в Бесьере и приготовить огромный омлет для его армии.

Теперь эта традиция переросла в приготовление "Омлета дружбы" на Пасху. Им угощают горожан, туристов и обязательно кормят нуждающихся. На этот фестиваль во Францию каждый год съезжаются повара со всего мира, чтобы вместе готовить омлет из тысяч яиц. Блюдо бесплатно раздают всем посетителям Бессьера.

"‎Омлет дружбы" во Франции / Фото REMY GABALDA (AFP)

Седлецкий костёл в Чехии

Этот уникальный монастырь XIII века понравится самым отчаянным туристам. Он особенный, ведь украшен десятками тысяч человеческих костей. Их использовали для создания арок, оформления потолка и даже огромной люстры.

Около этого места раньше были похоронены 10 тысяч воинов, чьи кости и взяли для оформления монастыря. Звучит жутко, но эта экскурсия очень популярна в Чехии. Такое уникальное сооружение больше не удастся найти нигде.

Монастырь, украшенный человеческими костями / Фото Unsplash

Пивные бассейны в Австрии

Starkenberger Beer Pools – прекрасное место для тех, кто любит пиво и готов "погрузиться в него с головой". Это австрийский замок с семью большими бассейнами, наполненными теплым пивом. Здесь можно не только искупаться в пиве, но и узнать больше об истории этого напитка.

Пивные спа-процедуры будут полезны для вашей кожи, ведь напиток богат витаминами и кальцием. А еще это уникальный опыт и просто весело.

Бассейн, наполненный теплым пивом / Фото TNI PRESS