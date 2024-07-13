Тенденции меняются: какие страны – самые популярные среди туристов в 2024 году

Летом 2024 года туризм вернулся на допандемийный уровень. Прогнозируют, что путешественники потратят рекордные 800 миллиардов евро.

Европейская туристическая комиссия сообщила, что больше всего туристических расходов приходится на территорию стран Западной Европы. Фаворитами среди путешественников остаются южноевропейское и средиземноморское направления.

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Чаще всего туристов интересует:

теплая погода;

соотношение цены и качества на выбранном курорте;

вкусная местная кухня;

красивые must visit локации;

места для шопинга.

Замечают, что это можно легко найти на территории Южной Европы. Тревел-эксперты волновались, что масштабные пожары, которые охватили прошлым летом Грецию, испугают туристов. Однако популярность страны только растет. Хотя стоит заметить, что путешественники выбирают отели подальше от распиаренных Миконаса и Санторини.



Греция остается очень популярной среди туристов / Unsplash

В то же время популярность набирает новый тренд и новые страны

Летом 2024 года Европу накрыла аномальная жара. На фоне этого продолжает расти популярность северных стран. Люди выбирают комфорт. Поэтому стремительно растет количество туристов в:

Дании (+38%);

Норвегии (+18%);

Швеции (+9%).

Также все больше путешественников фиксируют на территории Хорватии и Мальты.

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