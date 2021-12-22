Психология эмиграции: эксперт дала советы, как без стресса адаптироваться в стране работодателя

С каждым годом список стран, в которые выезжают трудовые мигранты из Украины, расширяются. Где бы ни оказывались эмигранты, они сталкиваются с разницей в менталитете, культуре, бытовых привычках. О том, как не чувствовать себя при этом изгнанником, рассказала основательница онлайн-сервиса по поиску официальной работы за рубежом Jobian Ольга Чубенко.

По мнению Ольги Чубенко, чем ближе находится страна, куда прибывают украинцы, тем легче происходит адаптация. Хотя многие выезжают в Канаду и США, и там тоже со временем начинают чувствовать "своими".

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Куда чаще всего уезжают украинцы

Всего, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2021 году на работу за границу суммарно выехали 2,5 – 3 миллиона украинских граждан.

Популярными направлениями среди трудовых мигрантов из Украины сегодня являются страны Прибалтики и западноевропейские страны. Мощные украинские диаспоры представлены в Италии, Испании и Португалии. Хотя традиционно лидерами выбора украинцев остаются Польша и Чехия.

В Польше украинцы быстро адаптируются, потому что там созданы соответствующие условия для работников-иностранцев. К примеру, государственные сайты и сервисные предприятия имеют украинский интерфейс. Банки все чаще объявляют о возможности предоставления консультаций на украинском языке. А на улицах, вокзалах и аэропортах есть указатели на украинском, отмечает эксперт. Неудивительно, что в соседнем государстве сейчас официально трудоустроено около 1,5 миллиона украинцев.

Советы по адаптации в новой стране от Ольги Чубенко

Первый шаг к успешной адаптации – это подготовительная работа, утверждает Ольга Чубенко. Эксперт советует собрать максимум информации о стране назначения: язык, традиции, правила пользования общественным транспортом, законодательство и другое.

Легче всего будет тем, кто знает государственный язык страны назначения или, по крайней мере, свободно общается на английском языке. Другим эксперт рекомендует записаться на языковые курсы. Это позволит создать всеобщее понимание языка и расширить словарный запас. Конечно, перед отъездом на работу следует изучить, по крайней мере, базовые слова и разговорные фразы. Не лишним будет скачать приложения с переводчиками и путеводителями.

Интересно, что на общий процесс адаптации мигранта влияет немало факторов, включая возраст и пол. Научно доказано, что женщины легче приспосабливаются к новым условиям, дети и молодежь быстрее учат языки и перенимают культурные особенности. Логично, что чем человек активнее и открытее к миру, тем легче пройдет процесс адаптации в новой стране. Ольга Чубенко Основательница онлайн-сервиса поиска официальной работы за границей Jobian

Ольга Чубенко убеждена, что не следует слушать советы и комментарии друзей и родственников. Все потому, что опыт каждого человека уникален и субъективен.

Далее следует позаботиться об обеспечении безопасности. Важно собрать все необходимые документы и, на всякий случай, их копии. Следует создать финансовую подушку на банковской карте и узнать контакты местных экстренных служб.

Также эксперт советует узнать наличие украинских диаспор или сообществ украинских трудовых мигрантов в городе назначения. Ведь адаптироваться с поддержкой земляков гораздо легче.

Начать можно с поиска тематических сообществ в соцсетях. Возможность хотя бы периодически общаться на родном языке, обмениваться опытом и интересоваться последними новостями, значительно упрощает переходный период и позволяет поддерживать связь с родной страной,

– отмечает Ольга Чубенко.

Основательница онлайн-сервиса поиска официальной работы за границей Jobian подытоживает, что в основном процесс адаптации зависит от того, насколько заинтересован в этом трудовой мигрант. Чем больше усилий приложит человек на изучение национальных особенностей другого государства, тем естественнее будет процесс переезда и интеграции в новое окружение.

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