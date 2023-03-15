Психологическая помощь для украинцев за границей

Так, Национальная психологическая ассоциация запускает бесплатную горячую линию психологической помощи для украинцев, пострадавших в результате боевых действий. Узнайте подробнее о бесплатных контактах и номерах по Украине и миру.

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Эта организация при поддержке ООН, ЕС и правительств Дании и Канады в прошлом году запустила бесплатную линию поддержки. Обратиться может любой пострадавший от боевых действий.

К инициативе привлечены специалисты разной специализации, чтобы помочь украинцам решать широкий круг проблем. Все психологи прошли специальное обучение, консультируют по международным стандартам и придерживаются этических стандартов.

Консультации проходят следующим образом:

  • администратор горячей линии примет запрос,
  • определит удобный формат и время и направит к свободному психологу,
  • Вам предложат аудио или видео сессию продолжительностью до 50 минут.

В кризисных обращениях эксперты предоставят экстренную консультацию или направят к другим специалистам. Психологи находят индивидуальный подход к каждому, ведь главная цель инициативы – поддержать украинцев в самые сложные моменты их жизни.

Как позвонить на горячую линию

Звоните по номеру 0 800 100 102, который доступен ежедневно с 10:00 до 20:00. Все звонки бесплатны. Если вы за границей, тогда должны звонить по другим номерам:

  • Польша +48 800 088 141;
  • Чехия +420 800 012 058;
  • Румыния +40 800 400 597;
  • Словакия +421 800 182 399;
  • Болгария +359 800 46 160;
  • Венгрия +368 098 1580;
  • Франция +33 805 080 466;
  • Италия +39 800 939 092;
  • Испания +34 900 861 441;
  • Австрия +43 800 017 967;
  • Португалия +351 800 780 756;
  • Швеция +46 20 160 46 46;
  • Ирландия +353 1800 817 519;
  • Великобритания +44 808 164 2432;
  • Германия +49 800 000 26 00;
  • Эстония +372 8000 044 624;
  • Латвия +371 80 005 945;
  • Литва +370 800 00 414;
  • Дания +45 80 82 08 61;
  • Бельгия +32 800 11728.

Отмечается, что у локальных операторов связи звонки бесплатны.