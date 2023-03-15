Психологическая помощь для украинцев за границей
Так, Национальная психологическая ассоциация запускает бесплатную горячую линию психологической помощи для украинцев, пострадавших в результате боевых действий. Узнайте подробнее о бесплатных контактах и номерах по Украине и миру.
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Эта организация при поддержке ООН, ЕС и правительств Дании и Канады в прошлом году запустила бесплатную линию поддержки. Обратиться может любой пострадавший от боевых действий.
К инициативе привлечены специалисты разной специализации, чтобы помочь украинцам решать широкий круг проблем. Все психологи прошли специальное обучение, консультируют по международным стандартам и придерживаются этических стандартов.
Консультации проходят следующим образом:
- администратор горячей линии примет запрос,
- определит удобный формат и время и направит к свободному психологу,
- Вам предложат аудио или видео сессию продолжительностью до 50 минут.
В кризисных обращениях эксперты предоставят экстренную консультацию или направят к другим специалистам. Психологи находят индивидуальный подход к каждому, ведь главная цель инициативы – поддержать украинцев в самые сложные моменты их жизни.
Как позвонить на горячую линию
Звоните по номеру 0 800 100 102, который доступен ежедневно с 10:00 до 20:00. Все звонки бесплатны. Если вы за границей, тогда должны звонить по другим номерам:
- Польша +48 800 088 141;
- Чехия +420 800 012 058;
- Румыния +40 800 400 597;
- Словакия +421 800 182 399;
- Болгария +359 800 46 160;
- Венгрия +368 098 1580;
- Франция +33 805 080 466;
- Италия +39 800 939 092;
- Испания +34 900 861 441;
- Австрия +43 800 017 967;
- Португалия +351 800 780 756;
- Швеция +46 20 160 46 46;
- Ирландия +353 1800 817 519;
- Великобритания +44 808 164 2432;
- Германия +49 800 000 26 00;
- Эстония +372 8000 044 624;
- Латвия +371 80 005 945;
- Литва +370 800 00 414;
- Дания +45 80 82 08 61;
- Бельгия +32 800 11728.
Отмечается, что у локальных операторов связи звонки бесплатны.