Психологическая помощь для украинцев за границей

Так, Национальная психологическая ассоциация запускает бесплатную горячую линию психологической помощи для украинцев, пострадавших в результате боевых действий. Узнайте подробнее о бесплатных контактах и номерах по Украине и миру.

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Эта организация при поддержке ООН, ЕС и правительств Дании и Канады в прошлом году запустила бесплатную линию поддержки. Обратиться может любой пострадавший от боевых действий.

К инициативе привлечены специалисты разной специализации, чтобы помочь украинцам решать широкий круг проблем. Все психологи прошли специальное обучение, консультируют по международным стандартам и придерживаются этических стандартов.

Консультации проходят следующим образом:

администратор горячей линии примет запрос,

определит удобный формат и время и направит к свободному психологу,

Вам предложат аудио или видео сессию продолжительностью до 50 минут.

В кризисных обращениях эксперты предоставят экстренную консультацию или направят к другим специалистам. Психологи находят индивидуальный подход к каждому, ведь главная цель инициативы – поддержать украинцев в самые сложные моменты их жизни.

Как позвонить на горячую линию

Звоните по номеру 0 800 100 102, который доступен ежедневно с 10:00 до 20:00. Все звонки бесплатны. Если вы за границей, тогда должны звонить по другим номерам:

Польша +48 800 088 141;

+48 800 088 141; Чехия +420 800 012 058;

+420 800 012 058; Румыния +40 800 400 597;

+40 800 400 597; Словакия +421 800 182 399;

+421 800 182 399; Болгария +359 800 46 160;

+359 800 46 160; Венгрия +368 098 1580;

+368 098 1580; Франция +33 805 080 466;

+33 805 080 466; Италия +39 800 939 092;

+39 800 939 092; Испания +34 900 861 441;

+34 900 861 441; Австрия +43 800 017 967;

+43 800 017 967; Португалия +351 800 780 756;

+351 800 780 756; Швеция +46 20 160 46 46;

+46 20 160 46 46; Ирландия +353 1800 817 519;

+353 1800 817 519; Великобритания +44 808 164 2432;

+44 808 164 2432; Германия +49 800 000 26 00;

+49 800 000 26 00; Эстония +372 8000 044 624;

+372 8000 044 624; Латвия +371 80 005 945;

+371 80 005 945; Литва +370 800 00 414;

+370 800 00 414; Дания +45 80 82 08 61;

+45 80 82 08 61; Бельгия +32 800 11728.

Отмечается, что у локальных операторов связи звонки бесплатны.