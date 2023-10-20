Психологическая помощь детям в Польше: как это работает на практике

Сотни тысяч украинских детей, которые сейчас проживают в Польше, адаптируются к новой жизни. Но не для каждого ребенка этот процесс проходит легко и гладко. События на Родине, переезд в другую страну, новые языки и окружение в образовательном учреждении – все это влияет на психологическое состояние.

Это влияние может проявляться в поведении и настроении, а также в снижении успеваемости в школьном обучении. Чтобы ребенок чувствовал себя лучше, может потребоваться профессиональная поддержка. Сегодня сервис TransferGo рассказывает о том, какую психологическую помощь можно получить, обратившись в психолого-педагогическую консультацию (Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne) в Польше.

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Психолого-педагогичная консультация в Польше: что это

Главная цель польских педагогов – предоставить ученику надлежащий уровень знаний. При этом не имеет значения откуда он родом и каково материальное положение его семьи. Кроме детских садов, школ и других учебных заведений, в систему образования в Польше входят общественные психолого-педагогические консультации – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Их основная задача – предоставление детям и подросткам, родителям и учителям психологически педагогической поддержки, связанной с воспитанием и обучением.



Активность ребенка является признаком его психологического благополучия / Фото Pexels

Психолого-педагогические консультации оказывают следующую помощь:

диагностика и терапия нарушений развития: дислексия, дисграфия, дискалькулия;

диагностика и терапия нарушений речи – логопедическое сопровождение;

диагностика уровня развития ребенка и его специфических образовательных потребностей;

выдача выводов и постановлений по обучению и воспитанию детей и молодежи;

поддержка воспитательной и образовательной функции семьи, оказание непосредственной помощи учащимся и родителям и другие.

Помощь общественных психолого-педагогических консультаций бесплатна и добровольна.

При диагностике специалисты определяют индивидуальные потребности и психофизические возможности ребенка в развитии и образовании. И главное – предоставляют пути решения имеющихся проблем.

Диагностика и информирование о результатах учебного заведения, где обучается ребенок, производится по желанию родителей или согласию совершеннолетнего учащегося.

Когда следует обратиться за психолого-педагогической консультацией?

Для каждой мамы свой ребенок, конечно, самый лучший. Но не все родители имеют достаточные знания в сфере детской психологии, чтобы определить все ли хорошо. Кроме того, нынешние дети и подростки растут в других условиях, поэтому имеют свои особенности развития и требуют иного подхода к воспитанию и обучению.

Дети много времени проводят вне дома – в садике или школе. Так что не стоит пренебрегать замечаниями от преподавателей, даже если ребенок ведет себя как всегда. Часто такие замечания воспринимаются родителями враждебно. Но может быть и такое, что именно в школьном окружении возникают проблемы. И не всегда ребенок хочет рассказывать о них своим родителям или просто не понимает, в чем именно проблема. В таком случае есть смысл обратиться за профессиональной помощью.



Не стоит пренебрегать замечаниями от преподавателей / Фото Unsplash

Психологическое состояние – важная составляющая жизнедеятельности человека. В детском возрасте, в период становления личности и социализации, важно уделять внимание этому вопросу. Увидеть проблемы можно только в том случае, если наблюдать за ребенком и отмечать изменения в поведении. Родителям следует обращать внимание на следующие моменты:

Эмоциональные проблемы: плаксивость, пугливость, агрессивность.

Трудности в обучении, несмотря на должное внимание к задачам.

Частые споры со сверстниками.

Нет друзей, проблемы с адаптацией в классе.

Проблемы с поведением в школе или дома.

Проблемы в общении.

Проблемы со сном.

Психологическая помощь детям в Польше: как это работает на практике

Своим опытом обращения к психолого-педагогической консультации поделилась украинка, которая уже несколько лет живет Польше.

Проблемы в школе

Школьный год в новой школе начался с постоянных замечаний от учителей о поведении сына: не хочет возвращаться из перерыва в класс на лекцию, постоянно разговаривает, мешает проводить урок, поет песни или что-то свое. О языковом барьере речь не шла, ведь ребенок хорошо понимает и говорит на польском. Сначала мать списывала, что это такая реакция сына на новую среду.

Но со временем замечаний и разговоров с учителями и школьным психологом становилось все больше. Вскоре мать получила совет обратиться к психолого-педагогическому совету. Сначала, конечно, было неприятие: с моим ребенком все хорошо, дома нет никаких проблем. Но все же родители решили пройти диагностику, чтобы понять причины такого поведения сына.

Обращение к психолого-педагогическому совету

Процесс обследования длился довольно долго, поскольку это была не одна консультация, а серия встреч с разными специалистами, в частности психологом, педагогом, психиатром. Также было проведено обследование на расстройство сенсорной интеграции и обследование ЭЭГ.

По прохождению всех обследований совет выдал специальный документ для родителей и для школы – opinia. В нем прописаны четкие рекомендации для родителей и преподавателей, что нужно делать, чтобы поддержать ребенка и помочь ему облегчить процесс обучения и общения, а также помочь распознавать свои эмоции и эмоции других людей. Opinia является официальным подтверждением того, что ребенок нуждается в специальной поддержке. Поэтому государственная школа обязана такого ученика поддержать и предоставить соответствующих специалистов.

Результаты обращения к специалистам

Согласно рекомендациям совета родители начали ходить с ребенком на разные занятия – тренинги социальных навыков, сенсорной интеграции, были на нескольких семейных сессиях с детским психологом. Начали больше проводить времени с сыном, общаться, ограничили время пользования гаджетами, добавили больше спорта – плавание и езду на велосипеде. В комплексе эти меры снижают стресс и успокаивают. Конечно, перемены заняли много времени. А некоторые консультации и тренинги были платными. В частности, консультации психиатра, даже платного, нужно было ждать очень долго.

Но самое главное, что нам, как родителям, это помогло больше понять ребенка и причины, почему он реагирует на разные обстоятельства таким поведением, а также что нам нужно изменить. Как результат, сменили школу, в которой есть вспомогательный учитель, школьный психолог, педагог – то есть специалисты, в которых нуждаются дети с особыми потребностями. Конечно, в новой школе иногда есть замечания от учителей, но сейчас это больше как сотрудничество, как поддержать и научить ребенка,

– делится украинка.



Родители часто присутствуют на занятиях с ребенком / Фото Pexels

Девушка считает, что не стоит бояться идти к совету или пугаться каких-то диагнозов или подозрений. Наоборот – это следует сделать как можно раньше, чтобы помочь ребенку функционировать и хорошо себя чувствовать во внешней среде. Тем более не нужно ждать подросткового возраста, когда будет очень сложно что-либо изменить.

Как обратиться в психолого-педагогическую консультацию

Чтобы обратиться в психолого-педагогическую консультацию, лучше получить направление из школы, обычно дает школьный психолог. Консультационные пункты обычно региональные: они сопровождают детей и молодежь из учебных заведений определенной местности.

Чтобы узнать, куда можно обратиться, достаточно спросить об этом учителя или директора школы. Также адреса можно найти в интернете, введя в Google фразу "poradnia psychologiczno pedagogiczna". За этой ссылкой есть список общественных психолого-педагогических консультаций в Варшаве. Большинство таких заведений имеют собственные веб-сайты, где можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Также в блоге TransferGo можно найти много полезной информации, например, о том, как маленьким украинцам адаптироваться в польских школах.

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