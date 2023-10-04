Польша и Чехия ужесточили контроль на границе со Словакией: в чем причина

В настоящее время Словакия переживает наплыв нелегальных мигрантов. Они продолжают прибывать в страну, поэтому соседние государства решили ужесточить меры безопасности.

От Словакии, где выбрали пророссийского премьер-министра Роберта Фицо, несколько отмежевались две страны – Польша и Чехия. Они обе скоординированно решили ужесточить проверки на границах.

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Ужесточение контроля

Страны объяснили свое решение необходимостью бороться с потоками нелегальных мигрантов и контрабандистов.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что проверки будут проводить в произвольном порядке вдоль всей границы со Словакией. При этом постараются не повлиять на трансграничное движение. Усиленный контроль будет установлен на минимум 10 дней, но срок может быть продлен.

В свою очередь министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подтвердил, что государство столкнулось с внезапным всплеском нелегальной миграции и задержаний на границе за последние недели. Пограничники обнаружили и задержали 551 нелегального мигранта на границе со Словакией. После этого, по словам министра, Польша решила действовать решительно.

Проблема мигрантов в Словакии

Волна нелегальных мигрантов в Словакии растет. Они направляются в Западную Европу и Германию. Чаще всего это молодые мужчины из Афганистана и Ближнего Востока. Словакия заявила, что за прошлый месяц количество задержанных нелегалов выросло в девять раз. В этом году на словацкой границе остановили 27 тысяч человек.

Исполняющий обязанности премьера Словакии, который будет на должности пока не сформируют новое правительство, Людовит Одор утверждает, что пограничные ограничения Польши и Чехии создали "эффект каскада", который повлиял на другие страны.

Он считает, что процесс начала Польша, которая сейчас находится в предвыборном периоде, а за ней присоединилась и Чехия. Также эти страны находятся в тесном контакте с Австрией и Германией.