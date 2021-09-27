Противоположная тенденция миграции: кем работают иностранцы в Украине

Пока специалисты в области социоэкономики, демографии и экономики труда бьют тревогу из-за массовых выездов украинцев в Европу, тысячи трудовых мигрантов из Азии охотно заполняют освобожденные вакансии в Украине. Так, для 26-летнего туркмена Новруза Аллаярова нынешний приезд в Украину уже является вторым.

Иностранцев в Украине привлекает не только перспектива быстрого нахождения работы, но и доступное образование. Поэтому многие граждане других государств параллельно с работой учатся в украинских университетах.

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История Новруза Аллаярова

Впервые парень попал в Украину в 2013 году, когда учился в Харьковском автодорожном университете. После окончания вуза молодой специалист вернулся на родину.

Но уже в сентябре 2020-го Новруз Аллаяров приехал в Киев для того, чтобы выучиться на английского филолога. Поступить в университет ему не удалось. На это повлиял и карантин. Поэтому иностранец решил найти работу в Украине. Так юноша трудоустроился в популярную службу быстрой доставки.

Парень работает с восьми утра до полуночи. Признается, что иногда смены бывают еще длиннее.

Если все хорошо и много заказов, то можно за месяц заработать до 50 тысяч гривен. Это хорошие деньги. И Украина мне нравится: хороший климат, возможность свободно заниматься бизнесом,

– отмечает туркмен.

Новруз добавляет, что на его родине минимальная заработная плата составляет 270 долларов или 7,3 тысячи гривен.

Иностранцев среди работников в украинских компаниях в последнее время становится все больше. Преобладают трудовые мигранты в больших городах: Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Чаще всего граждане других государств работают в Украине таксистами или курьерами в службах доставки, ведь трудоустройство на эти должности не требует больших сложностей с подготовкой документов.