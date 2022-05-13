В противоатомном бункере Праги устраивают Дни открытых дверей: дать бесплатные экскурсии
Источник:Kryt Folimanka
Каждый месяц в пражском противоатомном бункере Folimanka устраивают День открытых дверей. Рассказываем подробнее, когда будут проводить бесплатные экскурсии в укрытии и на что там можно посмотреть.
Так, бесплатные прогулки устраивают в одном из самых больших укрытий гражданской защиты в Праге. Бункер регулярно обслуживают, он освещается и обогревается. А экскурсия будет интересна посетителям всех возрастов.
И еще Работа в Польше: какой вид договора следует заключать – полезные советы
Что известно о противоатомном бункере Folimanka
Площадь укрытия составляет 1 332 квадратных метра. Этот бункер способен защитить от ядерной угрозы 1 300 человек.
Экскурсия разделена на два основных круга. Смотрите ниже план (заштрихованные участки недоступны для общественности):
План экскурсии / Фото krytfolimanka
Дни открытых дверей в 2022 году
Бесплатные экскурсии без экскурсоводов доступны в первую субботу каждого месяца с 9:00 до 15:00 (регистрироваться не нужно). На любые вопросы об особенностях противоатомного бункера и его истории с радостью ответят работники или волонтеры, которые в рабочие часы находятся непосредственно в укрытии. Комментарии они могут дать на чешском, английском или русском языках.
Даты свободного входа в бункер Folimanka:
- 14 мая;
- 18 июня;
- 9 июля;
- 13 августа;
- 17 сентября;
- 15 октября;
- 19 ноября;
- 17 декабря.
Читайте также Особенности аренды жилья в Чехии: за какой ремонт отвечает квартирант, а за какой – владелец
Как выглядит Folimanka изнутри
Фото: prague
Фото: prague
Фото: prague
Фото: Пprague
Как добраться до противоатомного укрытия в Праге
Бункер Folimanka расположен в районе Винограда (Прага 2) на улице Pod Karlovem. Вход в укрытие – напротив дома под номером 2.
Лучшее транспортное сообщение – трамвай №6 и №11, который останавливается на улице Белеградской на остановке Nuselské schody или Pod Karlovem.
Вам может быть интересно – Почему ядерное оружие является самой большой угрозой XXI века: смотрите видео