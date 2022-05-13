В противоатомном бункере Праги устраивают Дни открытых дверей: дать бесплатные экскурсии

Каждый месяц в пражском противоатомном бункере Folimanka устраивают День открытых дверей. Рассказываем подробнее, когда будут проводить бесплатные экскурсии в укрытии и на что там можно посмотреть.

Так, бесплатные прогулки устраивают в одном из самых больших укрытий гражданской защиты в Праге. Бункер регулярно обслуживают, он освещается и обогревается. А экскурсия будет интересна посетителям всех возрастов.

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Что известно о противоатомном бункере Folimanka

Площадь укрытия составляет 1 332 квадратных метра. Этот бункер способен защитить от ядерной угрозы 1 300 человек.

Экскурсия разделена на два основных круга. Смотрите ниже план (заштрихованные участки недоступны для общественности):



План экскурсии / Фото krytfolimanka

Дни открытых дверей в 2022 году

Бесплатные экскурсии без экскурсоводов доступны в первую субботу каждого месяца с 9:00 до 15:00 (регистрироваться не нужно). На любые вопросы об особенностях противоатомного бункера и его истории с радостью ответят работники или волонтеры, которые в рабочие часы находятся непосредственно в укрытии. Комментарии они могут дать на чешском, английском или русском языках.

Даты свободного входа в бункер Folimanka:

14 мая;

18 июня;

9 июля;

13 августа;

17 сентября;

15 октября;

19 ноября;

17 декабря.

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Как выглядит Folimanka изнутри



Фото: prague



Фото: prague



Фото: prague



Фото: Пprague

Как добраться до противоатомного укрытия в Праге

Бункер Folimanka расположен в районе Винограда (Прага 2) на улице Pod Karlovem. Вход в укрытие – напротив дома под номером 2.

Лучшее транспортное сообщение – трамвай №6 и №11, который останавливается на улице Белеградской на остановке Nuselské schody или Pod Karlovem.

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