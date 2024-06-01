На фоне масштабных протестов: закроют ли Испанию для туристов
Источник:Express
Противостояние между местными жителями и туристами в Испании набирает обороты. Например, на Менорке от путешественников уже отгораживаются цепями. Тревел-эксперты объяснили, стоит ли прощаться с мечтами об отдыхе на территории страны.
Что известно об антитуристических протестах
В 2024 году туристическая сфера наконец вернулась на допандемийный уровень. Пока туроператоры и путешественники воспринимают это как праздник, жители популярных курортов встретили новость с грустью.
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Антитуристические протесты начались весной и к началу лета охватили немало европейских стран. Особенно сложная ситуация – в Испании. Протест стартовал на Канарских островах, а затем охватил и Балеарские, где от путешественников уже отгораживаются цепями.
Остановится ли туризм в Испанию
Несмотря на масштабные протесты, тревел-эксперты настроены оптимистично. Они отмечают, что об остановке развития туристической сферы в Испании пока не говорится.
Испания ежегодно принимает миллионы туристов / Unsplash
Страна и в дальнейшем будет радостно встречать путешественников. Отмечают, что в целом местные жители не против туристов и не видят в них врагов. Они лишь пытаются достичь баланса.
Как показывает наш опыт, местные жители не хотят прекращения туризма – они хотят баланса, который уважает их право жить в местах, которые мы любим посещать,
– говорится в сообщении.
Владельцы бизнесов уже обеспокоены тем, что из-за массовых протестов в Испанию сейчас прибыло меньше туристов, чем должно быть в этот период года.