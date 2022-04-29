Прогулка по Висле: график бесплатных рейсов катамарана Kurka Wodna на летний сезон 2022

Уже в это воскресенье, 1 мая, стартует сезон водных прогулок по Висле. Их будет выполнять известный жителям Варшавы катамаран Kurka Wodna.

Так, сезон катания на катамаране Kurka Wodna по реке Висла продлится с мая и до середины сентября. За эти пять месяцев запланирован 81 рейс бесплатный рейс.

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Что известно о катамаране Kurka Wodna

Kurka Wodna курсирует по Висле с 2016 года.

Одновременно на водной прогулке могут находиться 12 человек.

Судно – двухуровневое. На верхнем уровне есть смотровая площадка, на нижнем – кабина капитана и терраса с местом для велосипедов.



Катамаран Курка Водна / Фото kurkawodnamlociny

Когда и как будет курсировать Kurka Wodna в 2022 году

Отправляться катамаран будет с пристани Młociny в Lesie Młocińskim дважды в день – в 10:00 и в 11:15. Рейс по Висле займет 45 минут. Вот в какие дни будет работать Kurka Wodna: