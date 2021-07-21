Польша расширяет программу для иностранных IТ-специалистов: какие преимущества для украинцев
Источник:Polsha 24
Правительство Польши решило расширить программу Business Harbour, которая облегчает процесс трудоустройства в республике для иностранных IT-специалистов. Ранее в программе могли участвовать только программисты из Беларуси.
Теперь участниками программы могут стать граждане других стран Восточного партнерства, в частности Украины, Молдовы, Грузии и так далее. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
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Зачем Польше иностранные работники
Основными целями расширения программы Business Harbour, по словам Марцина Пшидача, является поддержка польской экономики и увеличение интеграции республики с восточными странами.
Мы понимаем, что IT-специалисты могут сегодня работать в Польше, а затем вернуться в родную страну с опытом и контактами. Мы верим, что это окупится как для экономики восточных стран, так и для нашей,
– заявил чиновник.
Кроме этого, заместитель министра иностранных дел добавил, что Польша не хочет снижать интеллектуальный потенциал соседних стран, наоборот – развивать его благодаря сотрудничеству.
Преимущества программы для украинцев
Уполномоченный представитель премьер-министра Польши Юстина Орловская объяснила, что по программе иностранцы получат доступ к ряду полезных инструментов, в частности:
- упрощенная процедура выдачи визовых разрешений;
- возможность переехать на работу с семьей;
- изучение польского языка за счет государства.
Воспользоваться возможностью можно тремя методами:
- IT-специалист самостоятельно находит компанию в Польше и устраивается там на работу, после чего подается на визу по программе Business Harbour.
- Подает заявку на участие в программе с целью открытия IТ-бизнеса в Польше.
- Обращается к Польскому инвестиционному и торговому агентству, чтобы разработать план перемещения действующего иностранного IТ-предприятия в Польшу.