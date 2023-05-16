Соответствующее заявление сделал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он пообещал, что помощь "500+" станет "800+" уже со следующего года. Подробнее о росте выплат и том, как украинцам оформить помощь на ребенка в Польше, читайте дальше.

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По словам Качиньского, с 1 января 2024 года размер пособия на ребенка вырастет на 300 злотых. При этом программа останется под старым названием. Условия получения выплат не изменятся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.

Как украинцам оформить детскую помощь в Польше

"500+" – это госпрограмма правительства Польши для поддержки семей с детьми. Сейчас она предусматривает ежемесячную выплату 500 злотых за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. После начала полномасштабной войны в Украине польские власти приняли специальный закон, позволивший украинским беженцам участвовать в этой программе.

Чтобы оформить пособие на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:

сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);

портала Emp@tia ;

банковских сервисов

К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий законное проживание на территории Польши. Это может быть, например:

карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";

наличие PESEL со значком UKR;

вид на постоянное жительство;

решение о предоставлении статуса беженца и другие.

По официальным данным за 7 лет действия программы поддержки семей "500+" было выплачено более 220 миллиардов злотых.