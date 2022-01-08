Профессии на английском языке: как расшифровываются распространенные аббревиатуры

В последнее время появилось много новых профессий. Это природное явление: одни специальности становятся востребованными, другие исчезают из-за отсутствия спроса. Однако некоторые названия профессий не всем понятны.

Речь идет об английских аббревиатурах, которые часто можно увидеть на сайтах с вакансиями. Предлагаем просмотреть расшифровку самых популярных сокращений.

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Аббревиатуры для обозначения профессий и их значения

CEO (chief executive officer) – глава, генеральный директор компании. Это самая высокая административная должность.

VP (vice president) – вице-президент, заместитель директора. Человек, который заменяет руководителя в момент его отсутствия, выполняет важнейшие поручения и участвует в административных процессах.

CFO (chief financial officer) – финансовый директор. Очень ответственная должность, требующая высшего экономического образования, большого опыта работы и досконального знания действующего законодательства.

QC manager (quality control manager) – менеджер контроля качества. Исполнитель, обеспечивающий высокую эффективность функционирования системы менеджмента качества в организации. То есть такой человек координирует, организует и контролирует обеспечение высокого качества продукции или услуг.

HR (human resources) – кадровый рабочий, выполняющий всевозможные обязанности, связанные с персоналом. Может проводить собеседования, организовывать опросы и так далее.

PR (public relations) – пиар-менеджер. Если объяснять просто, это тот, кто отвечает за имидж и взаимодействие компании с обществом и другими компаниями.

PA (personal assistant) – личный ассистент, помощник, секретарь. Как правило, это ассистент генерального директора компании.

SMM (social media manager) – человек, занимающийся продвижением бизнеса или брендов в социальных сетях: фейсбуке, телеграмме, инстаграмме, тектоке и других.

PTE (part-time employee) – это сотрудник с частичной занятостью. То есть человек, работающий неполный рабочий день. Часто таковы младшие работники компании, которые объединяют обучение с работой.

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