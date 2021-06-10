World Illustration Awards 2021: проекты 9 украинцев попали в лонг-лист престижной премии

В лонг-лист престижной международной премии World Illustration Awards в этом году попали проекты 9 украинских иллюстраторов. В списке две украинки, которые живут за рубежом.

World Illustration Awards – международная премия, созданная британским и американским профсоюзами иллюстраторов в 2015 году. В этом году было рассмотрено 5 280 работ из 82 стран, и 500 из них пока отобраны в лонг-лист.

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В сентябре объявят шорт-лист, в который войдут 200 лучших проектов, которые представят на онлайн-встречи иллюстраторов и профессионального жюри в октябре. Победители получат денежные вознаграждения.

Категории и украинские номинанты

рекламная иллюстрация – Татьяна Якунова;

книжная иллюстрация – Мари Кинович, Алена Шотко, Инна Масляк;

иллюстрации для печатных изданий – Сергей Майдуков;

исследования – Ольга Штонда.

В список также попали две украинки за происхождением – Валентина Кузьмук (Италия) и Юлия Осыка (США).

Татьяна Якунова, в частности, поделилась своей работой в фейсбук.