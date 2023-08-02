Украинцам не рекомендуют продлевать паспорт за границей: названа причина

С продленными паспортами могут возникнуть проблемы при поездках в другие страны. Об этом заявили в Консульстве Украины в Гданьске. С чем связана такая рекомендация – читайте дальше!

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Почему не следует продлевать срок действия загранпаспорта?

Как пояснили в дипломатическом учреждении, международные перевозчики, а также учреждения и институты стран руководствуются требованиями Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization – ICAO). И эти требования однозначны: продленные паспорта менее безопасны, а их использование не рекомендуется. Поэтому часто такие документы не принимают или очень неохотно принимают во внимание при путешествиях, особенно самолетами.

Потому украинцам не рекомендуют продлевать срок действия паспортов или вносить данные своих детей с целью дальнейших поездок.

Объясняем: предоставление возможности продления срока действия загранпаспортов или внесения в них данных были быстрым решением правительства Украины на активную вынужденную миграцию украинцев в поисках безопасного места в условиях, когда не было возможности производить паспорта, а потребность в выезде была едва ли не самой большой,

– отмечают в консульстве.

Однако сейчас можно изготовить паспорт, находясь за границей – в частности, в консульстве или ГП "Документ". Сделать это можно предварительно зарегистрировавшись в электронной очереди, или в одном из центров обслуживания граждан за "живой" очередью.

Эти центры действуют в таких польских городах:

Варшава – al. Jerozolimskie 179, Warszawa (ТЦ "Blue City", piętro +2);

– al. Jerozolimskie 179, Warszawa (ТЦ "Blue City", piętro +2); Вроцлав – plac Grunwaldzki 22, Wrocław (ТЦ "Pasaż Grunwaldzki", piętro 0);

– plac Grunwaldzki 22, Wrocław (ТЦ "Pasaż Grunwaldzki", piętro 0); Гданьск – al. Grunwaldzka 415, Gdańsk (бизнес-центр "Alchemia Argon");

– al. Grunwaldzka 415, Gdańsk (бизнес-центр "Alchemia Argon"); Краков – ul. Pawia 5, Краков (ТЦ "Galeria Krakovska", local 6, piętro 2).

При этом в ведомстве добавили, что вернуться в Украину по продленному паспорту или с ребенком, данные о котором внесены в загранпаспорт, можно без проблем. Но совершать регулярные поездки через границу по таким паспортам уже невозможно.