Документы на жительство в Польше не будут продолжаться автоматически: что делать украинцам

Эксперты Миграционной платформы EWL объяснили, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабного вторжения и находятся в стране по просроченным документам.

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Что меняется в законодательстве Польши?

С марта 2020 г. в Польше введена норма, которая продолжает действие национальных виз и вид на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей иностранцы, в частности, украинцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

Однако с 1 июля норма перестанет действовать. Изменения Спецзакона о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года.

Если с 1 июля в Польше будет отменено состояние угрозы эпидемии, то украинские мигранты, не имеющие статуса PESEL UKR или находящиеся в Польше с 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года. В дальнейшем они должны легализовать свое пребывание в стране.

Что делать украинцам?

Если граждане Украины с просроченными документами хотят остаться в Польше, то должны легализовать свое пребывание в стране до указанной даты. Это можно сделать тремя способами:

составить заявление о предоставлении вида о временном пребывании;

получить визу;

уехать за пределы шенгенской зоны на 90 суток и вернуться в Польшу в рамках безвизового движения.

В настоящее время у Польши появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Это можно сделать через доверенное лицо. Однако виза считается недействительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Должна быть печать въезда в Польшу в паспорте,

– объяснила руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

В настоящее время всплеска подачи документов на виды на временное проживание в Польше эксперты EWL не отмечают. На так называемую карту избитую подают документы преимущественно те украинцы, которые хотят остаться в стране на год и более. Другие же – ожидают возможное продление срока пребывания до 4 марта 2024 года, которое будет касаться всех граждан Украины, независимо от срока пребывания и времени приезда в Польшу.

Отмечается, что эти изменения принял Сейм, но должен согласовать Сенат и подписать президент.