Все чаще отказывают и пугают: почему поляки не хотят сдавать украинцам жилье в аренду

В настоящее время около 200 тысяч беженцев из Украины могут арендовать жилье в Польше на рыночных условиях самостоятельно, преимущественно в больших городах. Однако это осторожная оценка, на самом деле цифра может быть больше.

Дело в том, что часто поляки не хотят сдавать квартиры украинцам. Организация Amnesty International провела исследования по этому поводу и опубликовала результаты.

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Проблемы украинцев с арендой жилья в Польше: что известно

В ходе мониторинга эксперты неоднократно получали уведомления о нежелании местных жителей сдавать в аренду жилье беженцам из Украины. Причиной является убеждение, что в случае неуплаты таких лиц не будет возможности выселить. В организации же опровергают это стереотипное представление исключительно к украинцам.

Если речь идет о платной аренде, правила для беженцев из Украины такие же, как и в случае польских арендаторов. При заключении договора аренды выселять человека, самостоятельно воспитывающего ребенка, беременного или человека с инвалидностью является нарушением условий договора аренды жилья. Нужно только определение суда,

– объясняют правозащитники.

В Amnesty International также отмечают злоупотребление владельцев жилья, сдающих его беженцам из Украины. Среди них:

нет письменных договоров, только устные;

часто есть открытые нарушения закона владельцами, которые входят в эти квартиры, когда не должны входить;

запугивание украинцев о выселении, в противном случае – в течение месяца повысят арендную плату.

Согласно закону о помощи беженцам из Украины, беглецы от войны не обязаны указывать в договоре аренды адрес, где они могли бы проживать в случае принудительного выселения из-за неуплаты.

По данным Amnesty International, самые большие проблемы с арендой жилья в Польше имеют одинокие матери с детьми, лица постарше и люди с инвалидностью, а также беженцы ромского происхождения.

За год количество украинцев с детьми в Польше выросло в пять раз

Половина украинских граждан, проживающих в Польше уже больше года из-за войны, приехали в страну с детьми младше 18 лет. За год процент украинцев с детьми вырос в пять раз.

Если в 2021 году таких было 11%, то в 2023 – 50%. При этом в Польшу с детьми приехали не только беженцы (66%), но и экономические мигранты (40%).