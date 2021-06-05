Какова процедура признания полученных за рубежом профессиональных квалификаций в Украине

Из-за отсутствия в Украине процедуры признания профессиональных квалификаций, полученных в других странах, в украинцев, которые вернулись из-за границы, иностранцев и лиц без гражданства возникали проблемы с трудоустройством. Но недавно власти определили критерии и процедуру подтверждения полученных за рубежом профессиональных квалификаций.

Порядок признания в Украине профессиональных квалификаций, полученных в других странах, наконец утвердили на правительственном заседании 2 июня 2021 года. Благодаря этому будут созданы благоприятные условия для возвращения и трудоустройства украинских мигрантов. Также решение позволит официально работать в Украине иностранцам и лицам без гражданства, в частности, беженцам.

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Как лица, получившие профессиональные квалификации в других странах, могут подтвердить их в Украине

Чтобы подтвердить квалификацию, нужно подать соответствующее заявление в компетентный орган. К заявлению следует присоединить документ о присвоении профессиональной квалификации и о соответствующем образовании.

Также в пакет документов следует добавить:

копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копии и украинского перевода документа об образовании и профессиональной квалификации и приложений к нему;

копии и перевода на украинский язык документа о присвоении профессиональной квалификации, выданного субъектом присвоения или документа о соответствующем образовании, предусмотренном профессиональным стандартом в Украине.

Перечисленные документы можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

В Украине определили процедуру признания полученных за рубежом профессиональных квалификаций / Фото Pexels