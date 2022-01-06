Прививки против COVID-19 в Польше: какие схемы комбинирования вакцин разрешены в стране

С 3 января в Польше вступили в силу новые схемы прививок против коронавируса с использованием различных вакцин. Комбинации касаются также получения бустерных доз препаратов.

Об этом идет речь на сайте Министерства здоровья Польши. Рекомендации исходят из позиции Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и позиции Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Смешивание препаратов во время основного курса вакцинации

С 3 января для окончания базового цикла вакцинации против коронавируса у совершеннолетних лиц, получивших первую дозу вакцины от Pfizer, Moderna или AstraZeneca, можно использовать для второй дозы вакцину AstraZeneca или другую мРНК-вакцину, если необходимо изменить препарат независимо от причины. То есть, эти три вакцины можно комбинировать с интервалом более 28 дней после первой сделанной прививки.

Министерство рекомендует в случае сочетания вакцин сначала колоть векторную, а затем мРНК-вакцину (первый укол AstraZeneca, второй Pfizer или Moderna). При этом допускается и обратная схема сочетания, если у человека есть индивидуальные показы для такой процедуры (их должны определить медики).

Также можно выбирать одну и ту же вакцину и для первичной, и для второй прививки.

Смешивание вакцин при уколе бустерной дозы

При получении бустерной прививки лицам старше 18 лет рекомендуется вводить вакцину по следующим схемам:

после полного цикла вакцинации препаратом AstraZeneca или мРНК-вакциной третья доза AstraZeneca или мРНК-вакцины подается с интервалом не менее 5 месяцев;

после полного цикла вакцинации препаратом Johnson & Johnson (это однодозовая вакцина) допускается введение бустерной дозы вакцины Johnson & Johnson (второй) или мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) с интервалом от 2 месяцев;

Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson после основного цикла прививки препаратами Pfizer или Moderna может быть введена с интервалом не менее 5 месяцев.

, в Польше уже 55,5% жителей получить по крайней мере две прививки против COVID-19. Всего введено 47,2 миллиона доз вакцин.