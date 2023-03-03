В Польше можно передавать посылки через проводников PKP Intercity: что для этого нужно

Если вам нужно срочно отправить посылку между польскими городами, можете воспользоваться услугой железнодорожного перевозчика PKP Intercity. Рассказываем подробнее, какие именно пакеты принимают проводники и на каких направлениях действует такое предложение.

Так, чтобы воспользоваться "почтовой" услугой от PKP Intercity, сначала следует выбрать поезд на сайте, имеющем отметку конверта. Далее вы можете передать посылку одним из двух вариантов: сдать пакет начальнику поезда на перроне и оплатить наличными или сдать ее в пункте приема на железнодорожной станции.

Читайте также Что изменилось для украинских беженцев в Чехии в 2023 году: основные нюансы

Такие пункты приема посылок обычно расположены только на больших станциях:

Warszawa Centralna

Lublin

Gdynia Główna

Szczecin Główny.

Какие условия отправления посылок через проводников PKP Intercity

Вес посылки не должен превышать 10 килограммов, а максимально допустимые размеры: 20 х 40 х 50 сантиметров, если это рулон – до 150 х 20 сантиметров в диаметре.

На посылке укажите свою фамилию и имя или название компании, а также адрес и телефон (как отправителя, так и получателя), название станции отправки и назначения, укажите содержимое и стоимость отправки.

Сколько стоит доставка посылки

Плата за стандартную отправку составляет 30 злотых, независимо от расстояния.

Плата за перевозку крупногабаритной посылки составляет 60 злотых, независимо от расстояния.

Что запрещено отправлять поездами PKP Intercity

Предметы, транспортировка которых запрещена отдельными правилами.

Вещи, которые опасны или могут причинить вред людям или имуществу.

Деньги, платежные средства, ценные бумаги, ценности.

Вещи, объявленная стоимость которых превышает 1200 злотых.

Документы, удостоверяющие личность.

Оружие и боеприпасы.

Предметы, которые по своим размерам, весу или другим свойствам не пригодны для перевозки в поезде.

Животных.

Начальник поезда может принять к перевозке негабаритную посылку, если количество отправлений в поезде невелико и у купе есть место для ее перевозки.

Начальник поезда может отказать проводнику в принятии груза, если процесс может привести к задержке отправления поезда, отправитель не заплатил причитающуюся сумму при наличном расчете, груз упакован ненадлежащим образом.