В Исландии обвалилась ледяная пещера, в которой были туристы
Источник:Sky News
В Исландии произошла масштабная природная катастрофа. К сожалению, одна из ледяных пещер обвалилась. В то время внутри находилась туристическая группа.
Трагедия произошла с туристами, которые отправились в тур по леднику Брейоамеркурйекюдль. Он расположен на юге страны. Путешественники рассчитывали приятно провести время, однако неожиданно были вынуждены бороться за выживание. Они попали в ледовую ловушку.
Обратите внимание Мужчина, который побывал в Северной Корее, рассказал, что там увидел
Группа из 25 иностранных туристов нескольких национальностей исследовала ледяную пещеру, когда произошел несчастный случай,
– говорится в сообщении.
В Исландии обвалилась ледовая пещера / Скриншот с видео
2 человека застряли в ловушке
Неожиданно внутри пещеры обвалилась стена со льдом. Сейчас 2 человека считаются пропавшими без вести. Считают, что они оказались в ловушке изо льда. Участие в спасательной операции принимают более 200 экспертов.
Кроме того, известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Мужчину оперативно доставили вертолетом в больницу. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.
Правоохранители расследуют дело как несчастный случай. Туры по леднику Брейоамеркурйекюдль пока остановили. Неизвестно, когда их восстановят. Туристов призывают не пренебрегать собственной безопасностью и соблюдать правила.