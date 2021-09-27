Пригрозили не предоставить финансирование: польские воеводства выходят из резолюции против ЛГБТ

Свентокшиское воеводство, что на юге Польши, отменило резолюцию против ЛГБТ под угрозой потери финансирования Европейским Союзом. Это первый случай, когда регион республики отказался от провозглашения своей территории "зоной, свободной от ЛГБТ-пропаганды".

Ранее правящая партия "Право и справедливость" поддерживала резолюции, которые, по словам местных общин, предназначены для защиты семей, созданных союзами мужчины и женщины. Однако после того, как Еврокомиссия задержала финансирование сотен миллионов евро, даже консервативное правительство Польши призвало местные власти отменить одиозные резолюции.

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Что известно о резолюциях против ЛГБТ в Польше

Так называемые резолюции против ЛГБТ в Польше приняли несколько воеводств еще в 2019 году:

Малопольское;

Люблинское;

Свентокшиское;

Лодзинское;

Подкарпатское.

Такие резолюции являются прежде всего символичными декларациями, которые провозглашают отдельные регионы "зонами, свободными от ЛГБТ-пропаганды". В частности, в резолюции Свентокшиского воеводства говорилось, что они:

выступают против попыток внедрения идеологии ЛГБТ в общины местного самоуправления и популяризации такой идеологии в общественной жизни;

в общины местного самоуправления и популяризации такой идеологии в общественной жизни; выражают глубокое неодобрение и решительно протестуют попыткам либеральных политических и общественных организаций продвигать идеологию, главной целью которой является утверждение ЛГБТ;

продвигать идеологию, главной целью которой является утверждение ЛГБТ; убеждены, что такие движения явно противоречат культурному наследию и многовековым христианским традициям не только региона, но и всей Польши и Европы.

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Отмена резолюций

На специальном собрании чиновников местного самоуправления Свентокшиское воеводство приняло решение отменить резолюцию против ЛГБТ – 25 депутатов проголосовали за, никто не выступил против, а трое должностных лиц воздержались.

Вместо старого документа местные власти приняли новую резолюцию, согласно которой Конституция Польши гарантирует родителям право воспитывать детей согласно их убеждениям и взглядам, но также обеспечивает гарантию равноправия и справедливого отношения ко всем социальным группам населения республики.

Добавим, что ранее Европейская комиссия рассматривала возможность финансирования региона в размере 125 миллионов евро на пост-пандемическое восстановление, однако из-за действующей резолюции пригрозила задержать выплаты.

К слову, Малопольское воеводство со столицей в Кракове также собирается рассмотреть вопрос об отмене резолюции против ЛГБТ в понедельник, 27 сентября.