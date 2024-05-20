Границу Финляндии с РФ могут частично открыть: власти сделали новое заявление

Правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису. Уже сейчас стало известно, что границу могут попытаться частично открыть.

Это планируют сделать тогда, когда будет принят "закон о внедрении". Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

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Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с РФ

В недавнем заявлении Орпо подтвердил, что, по данным разведки, политика России остается последовательной и ситуация на границе не изменилась. Несмотря на отсутствие всплеска нелегальных пересечений границы этой весной, значительное количество людей все еще ожидает въезда в Финляндию из России.

По его словам, есть все основания полагать, что если откроют пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда.

Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет подан на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то обдумывая и обсуждая, можно было бы попробовать открыть движение через границу,

– отметил Орпо.

По словам премьера, в Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Они планируют попробовать начать с одного пограничного пункта, и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие.

К слову, украинский флаг, который развевается перед мэрией финского города Лаппеенранта у границы с Россией, в апреле неоднократно подвергался вандализму. Городские власти обратились в полицию.