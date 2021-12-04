Праздничная экоинициатива: в Польше предлагают обменять старые батарейки на елку

Власти польского города Тихи раздадут местным жителям 500 живых елок в обмен на использованные батарейки. Все потому, что город участвует в Европейской неделе сокращения отходов (часть масштабной инициативы European Waste Reduction Week).

Акция проходит под креативным слоганом: "Елка с положительной энергией". Получить елку можно до 24 декабря.

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Reduce, Reuse, Recycle

Даря елки, город Тихи привлекает внимание к национальной неделе 3R (Reduce, Reuse, Recycle), что переводится как сокращение, повторное использование, переработка. Это просветительская кампания, которая проходит в Польше под патронатом Европейской комиссии, Ассоциации польских городов и Ассоциации сельских общин Республики Польша.

Чтобы привлечь внимание к проблемам опасных отходов, местные органы власти, учреждения, представители бизнеса, неправительственного сектора и все потребители пытаются повышать осведомленность о важности принципов применения методики 3R в повседневной жизни для сохранения чистоты окружающей среды.

Как получить бесплатную елку

Чтобы получить праздничное дерево, нужно "заплатить" 15 старых батареек или не менее 0,5 килограмма использованных батареек. Принести их нужно в офис Управления обращения с муниципальными отходами. Тогда участнику акции выдадут ваучер на получение елки в местном садовом центре "Шарик".

Кроме елки, участникам раздают инструкции по правильной утилизации использованных батареек, ведь их нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

По правилам акции, одна семья может взять один ваучер.

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