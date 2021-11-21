Праздничная атмосфера в Кракове: когда в городе начнется рождественская ярмарка

Краковская рождественская ярмарка ежегодно впечатляет праздничными масштабами. В этом году, кроме польских торговцев, в город приедут продавцы из Литвы, Украины, Словакии и Венгрии. Ярмарка начнет действовать уже совсем скоро.

Посетители ярмарки будут угощаться напитками и праздничными блюдами в ассортименте. Также гостям будут предлагать сувениры и разные развлечения.

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Когда заработает рождественская ярмарка в Кракове

Традиционная краковская рождественская ярмарка начнется на Главной площади уже 26 ноября. Она продлится до 2 января 2022 года.

На площади установят стенд с дереворитами, картинами на бумаге ручной работы и репликами исторических объектов в основном краковского происхождения, а также сценами, связанными с праздником Рождества. Еще будут проходить кузнечные показы. Для посетителей будет работать кузница. Так что каждый желающий сможет приобрести именную подкову.

Свои товары продавцы ярмарки будут представлять на 68 локациях. Приобрести можно как новогодние украшения (свечи, игрушки, декор и так далее), так и пищевые продукты (мясные изделия, сыры, печенье, пирожные, мед, рождественские пряники, глинтвейн и прочее). На выбор будут также изделия из меха, кожи, шерсти, льна и керамики.

Попробовать можно будет и зарубежные вкусности. К примеру, испанские чуррос (сладкая обжаренная выпечка из заварного теста), венгерские калачи, турецкие сладости.