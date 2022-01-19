Правительство Польши снизит цены на продукты: когда ждать изменений
Источник:In Poland
Правительство в Польше решило снизить цену на определенные категории товаров, чтобы смягчить влияние инфляции на кошельки людей. Уменьшить цены планируется путем снижения НДС на выбранные продукты.
Как пояснил премьер-министр Матеуш Моравецкий, снижение НДС составит от 5 до 0%.
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Стоимость продуктов должна снизиться уже с февраля 2022 года.
Мы снижаем НДС на основные продукты питания до 0%. Нулевой НДС на выбранные продукты питания будет действовать в течение 6 месяцев и приведет к уменьшению расходов примерно на 45 злотых в месяц для каждой семьи.
– заявил Моравецкий.
Как изменились цены на продукты в Польше
Ранее Центральное статистическое управление опубликовало отчет, из которого следует, что индекс инфляции на товары и услуги в годовом исчислении составил 8,6%.
То есть, в декабре 2021 года жители Польши заплатили за еду больше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди прочего мясо, овощи, фрукты, каши и молоко для детей входят в перечень товаров со ставкой НДС 5%.Обратите внимание! Средняя стоимость продовольственной корзины в ноябре составляла 223 злотых, а это на 3,05 злотых (на 1,34%) меньше по сравнению с октябрем этого года.
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