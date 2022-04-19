Как правильно сортировать мусор в Польше: 8 основных правил

Сортировка мусора – мировой экотренд последних нескольких лет. И Польша – не исключение. В стране еще с середины 2017 начали сортировать отходы.

Украинцы тоже уже не один год знакомы с принципами сортировки, но мы решили подготовить небольшую шпаргалку, которая поможет эффективнее разделять мусор по цветным контейнерам в Польше. Часто даже далеко не все поляки умеют это делать правильно.

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Какие мусорные баки установлены в Польше и для чего они предназначены

желтые – для упаковок из пластика и металла;

– для упаковок из пластика и металла; зеленые – для цветного стекла;

– для цветного стекла; белые – для бесцветного стекла;

– для бесцветного стекла; синие – для макулатуры;

– для макулатуры; коричневые – для органических отходов;

– для органических отходов; серые – для смешанных отходов.



Как сортировать мусор в Польше / Фото haba

8 основных правил сортировки мусора в Польше