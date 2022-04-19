Как правильно сортировать мусор в Польше: 8 основных правил

19 апреля 2022 , 11:11
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Источник:

Новая Польша

Сортировка мусора – мировой экотренд последних нескольких лет. И Польша – не исключение. В стране еще с середины 2017 начали сортировать отходы.

Украинцы тоже уже не один год знакомы с принципами сортировки, но мы решили подготовить небольшую шпаргалку, которая поможет эффективнее разделять мусор по цветным контейнерам в Польше. Часто даже далеко не все поляки умеют это делать правильно.

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Какие мусорные баки установлены в Польше и для чего они предназначены

  • желтые – для упаковок из пластика и металла;
  • зеленые – для цветного стекла;
  • белые  – для бесцветного стекла;
  • синие – для макулатуры;
  • коричневые – для органических отходов;
  • серые – для смешанных отходов.


Как сортировать мусор в Польше / Фото haba

8 основных правил сортировки мусора в Польше

  1. В мусорные баки нельзя выбрасывать опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, лекарства, лампочки, химические препараты, а также электронные приборы. Их принимают некоторые магазины, аптеки и государственные пункты сбора мусора (PSZOK, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
  2. Мыть посуду и упаковку не нужно – это делают на заводе.
  3. Урна для стекла не предназначена для керамики и фарфора.
  4. Упаковку, которая снаружи покрыта бумагой, а внутри алюминиевой фольгой, например, из-под молока или сока, нужно выбрасывать в желтый бак.
  5. Крышки следует снять и выбросить в тот же бак, что и бутылки. Нельзя выбрасывать бутылки с жидкостью внутри.
  6. Синий бак предназначен для чистой бумажной упаковки и картона, газет, тетрадей или книг. Не следует бросать использованные бумажные полотенца и салфетки, грязную бумагу, обои, подгузники и другие средства гигиены.
  7. В коричневый бак для биоотходов не следует выбрасывать кости, пищевое масло, пепел, землю и камни, отходы домашних животных. Эта урна предназначена только для пищевых отходов, а также листьев, цветов, веток и дерева.
  8. В серые баки нужно выбрасывать все, что не подходит для цветных баков.
Автор: Назарій Сорока