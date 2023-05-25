Чаевые в Польше: как правильно давать "napiwek" и сколько

Однако, как правило, это решение полностью зависит от того, насколько быстро и грамотно обслужили туриста. Как правильно оставить чаевые и какая сумма будет приемлема – читайте дальше!

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Ошибки при оставлении чаевых

Одна из самых больших ошибок гостя – оставлять чаевые монетами мелких номиналов. Если вы достанете из кошелька горсть монет общей стоимостью, скажем, в 1 злотый, это изрядно оскорбит официанта, поэтому так поступать ни в коем случае не следует. Если у вас нет суммы в 10% для чаевых, лучше не оставлять вообще ничего.

Наличными или на карту?

Однозначно, лучше оставить чаевые наличными. При оплате, например, 70 злотых за заказ в 61 злотый, можно не ждать остальных и официант поймет, что он может оставить себе. Также, если вы оплатили заказ картой, лучше иметь при себе определенную сумму наличными для чаевых. В обоих этих случаях вы будете уверены, что вознаграждение за труд поступит именно к вашему официанту и в полном объеме.

Если же у вас наличных нет, но вы хотите оставить чаевые, можно попросить официанта добавить сумму чаевых к основному счету – "Poproszę doliczyć (do rachunku) napiwek" и указываете нужную сумму. Однако в таком случае чаевые идут на общий счет ресторатора, который потом сам платит налог и распределяет вознаграждение между работниками.

Как правильно оставлять чаевые / Фото UnSplash

Сколько оставить "на чай"?

Фактически "napiwek" оставляют не на чай, а на пиво. Обычно, если он колеблется в пределах 10 – 15% от суммы заказа.

Некоторые рестораны в Польше автоматически начисляют определенный процент за обслуживание, например, при количестве гостей больше 8 или 10. Если гостей меньше, но для вас организовали исключительное обслуживание (например, только официант подливает вам вино из бутылки во время ужина), то процент чаевых должен быть однозначно больше 10 – 15%.