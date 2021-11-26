В Праге покажут документальный фильм о войне на востоке Украины

В столице Чехии в начале декабря состоится показ документальной украинской ленты "Тетрадь войны". Вырученные от продажи билетов средства будут переданы на нужды военных.

Организаторами мероприятия выступают Посольство Украины в Праге, Украинская инициатива в Чешской Республике (Ukrajinská iniciativa v ČR) и Неделя украинского кино (Týden ukrajinského filmu). Будут показывать фильм в кинотеатре Evald.

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Детальнее о показе украинского фильма в Праге

Перегнуть "Тетрадь войны" в Праге приглашают 3 декабря в 19:30. Показ будет благотворительным: кассовые сборы перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим", который специализируется на предоставлении материально-технической помощи Вооруженным силам.

О фильме "Тетрадь войны"

Лента "Тетрадь войны" рассказывает о событиях на Донбассе. Фильм создан из личных видеозаписей из телефонов и камер украинских военных и добровольцев. Режиссером фильма является Роман Любой.

"Тетрадь войны" показывает зрителям настоящее лицо российско-украинского конфликта. Защитники Украины просыпаются, разговаривают, плачут, радуются и спешно снимают видео под фоновые звуки снарядов. Все, что изображено в ленте, происходило с ними на самом деле. Не искусная игра и не удачно подобранные декорации, а реальная жизнь украинских военных создает напряженную, сложную, но достойную наблюдения и анализа атмосферу. Самое страшное, что герои знают: запись может закончиться в любой момент.

, что в Украине возник. Прокат фильма был отменен из-за пробелов в языковом законодательстве. Герои фильма в большинстве своем говорят на русском языке, а согласно законодательству киноленты, изготовленные украинцами, могут показываться только на государственном языке. Многие украинцы возмущались на этот счет, ведь считают, что правдивый фильм о войне должны увидеть как можно больше украинцев. Потом документальная лента стала доступна для просмотра на онлайн-платформе

Трейлер документальной ленты "Тетрадь войны": смотрите видео