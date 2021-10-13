В Праге начали подготовку к рождественской ярмарки: когда и где она будет происходить

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 Прага отказалась от масштабного празднования рождественского периода, ограничившись лишь установлением елки. В этом году крупнейшая в Праге рождественская ярмарка таки состоится. Столичная мэрия согласовала соответствующее решение.

Карантинные требования при проведении праздничной ярмарки будут действовать. Их представители власти города объявят позже.

Узнавайте также Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

Подробнее о проведении рождественской ярмарки в Праге

Рождественскую ярмарку проведут на Староместской площади. Многолетний организатор события, компания Taiko, получила от властей города официальное сообщение о том, что она может начинать подготовку к ярмарке.

Так, праздничный рынок планируют открыть 27 ноября. В то же день в столице Чехии проведут торжественную церемонию зажжения рождественской елки. Продлится рынок до 6 января 2022 года.

Разрешение городских властей также распространяется на другую большую ярмарку, которую традиционно проводят на Вацлавской площади.